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Видеофакт. В центре Минска проходит протестный марш пенсионеров
Источник материала: Навiны
Пожилые противники Александра Лукашенко выражают несогласие с официальными данными ЦИК на прошедших в августе президентских выборах и возмущение милицейским насилием в отношении задержанных активистов.
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Пожилые противники Александра Лукашенко выражают несогласие с официальными данными ЦИК на прошедших в августе президентских выборах и возмущение милицейским...
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