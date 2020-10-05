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Неизвестные в масках проводят обыск в редакции гомельских «Сильных новостей»
Источник материала: Навiны
Днем 5 октября силовики пришли с обыском в редакцию гомельского негосударственного информационного портала, который активно освещает протесты в грооде.
«Какие-то люди в масках. Хотят изъять все, что касается работы Анны Якштас», —
Главного редактора Анну Якштас и ее мужа Дениса, также сотрудника редакции, задержали утром 3 октября. Их обвиняют по административной статье. На момент публикации суд над журналистами еще не состоялся, они остаются под стражей.
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Днем 5 октября силовики пришли с обыском в редакцию гомельского негосударственного информационного портала, который активно освещает протесты в грооде.
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