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Неизвестные в масках проводят обыск в редакции гомельских «Сильных новостей»

05.10.2020 16:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Днем 5 октября силовики пришли с обыском в редакцию гомельского негосударственного информационного портала, который активно освещает протесты в грооде.

Неизвестные в масках проводят обыск в редакции гомельских «Сильных новостей»

«Какие-то люди в масках. Хотят изъять все, что касается работы Анны Якштас», — сообщают сотрудники редакции.

Главного редактора Анну Якштас и ее мужа Дениса, также сотрудника редакции, задержали утром 3 октября. Их обвиняют по административной статье. На момент публикации суд над журналистами еще не состоялся, они остаются под стражей.

 
 
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Днем 5 октября силовики пришли с обыском в редакцию гомельского негосударственного информационного портала, который активно освещает протесты в грооде.
 
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