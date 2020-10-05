Суд наказал волковысского водителя пятью годами «химии» за ДТП с гибелью подростка

Суд Волковысского района вынес приговор по уголовному делу о ДТП, в котором погиб несовершеннолетний, сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.





В июле 2020 года на одной из улиц райцентра со скоростью около 40 км/ч двигалась легковушка под управлением местной жительницы. Впереди в попутном направлении на велосипеде ехал подросток, который не держался за руль.

В суде сообщили, что водитель должна была притормозить, однако она лишь посигналила велосипедисту. Парень погиб при столкновении.

Обвиняемая вину признала в полном объеме. Она приговорена к пяти годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Судом с обвиняемой взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевших в размере 70 тысяч рублей.