За фото с деталью водомёта – 15 суток. Милиция нашла парня, снимок которого разошелся по телеграму

Источник материала: KYKY

Вчера мы рассказывали вам, как невероятные беларусы на протесте в Минске разобрали водомёт. Тем же днем нам в редакцию прислали фото парня, который просто решил забрать с собой гидрант того самого водомёта – он не участвовал в его разборке.

Мы, как и ряд других СМИ, опубликовали это фото, но с закрыли лицо молодого человека. Сегодня стало известно, что милиция смогла найти молодого человека.

«Личность молодого человека установлена, он был привлечен к административной ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии», – рассказала Onliner официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Итог: парню дали 15 суток административного ареста за фото.