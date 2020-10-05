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За фото с деталью водомёта – 15 суток. Милиция нашла парня, снимок которого разошелся по телеграму

05.10.2020 17:03 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера мы рассказывали вам, как невероятные беларусы на протесте в Минске разобрали водомёт. Тем же днем нам в редакцию прислали фото парня, который просто решил забрать с собой гидрант того самого водомёта – он не участвовал в его разборке. 

Мы, как и ряд других СМИ, опубликовали это фото, но с закрыли лицо молодого человека. Сегодня стало известно, что милиция смогла найти молодого человека. 

«Личность молодого человека установлена, он был привлечен к административной ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии», – рассказала Onliner официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Итог: парню дали 15 суток административного ареста за фото. 

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера мы рассказывали вам, как невероятные беларусы на протесте в Минске разобрали водомёт. Тем же днем нам в редакцию прислали фото парня, который просто решил...
 
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