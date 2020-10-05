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За фото с деталью водомёта – 15 суток. Милиция нашла парня, снимок которого разошелся по телеграму
Источник материала: KYKY>
Вчера мы рассказывали вам, как невероятные беларусы на протесте в Минске разобрали водомёт. Тем же днем нам в редакцию прислали фото парня, который просто решил забрать с собой гидрант того самого водомёта – он не участвовал в его разборке.
Мы, как и ряд других СМИ, опубликовали это фото, но с закрыли лицо молодого человека. Сегодня стало известно, что милиция смогла найти молодого человека.
«Личность молодого человека установлена, он был привлечен к административной ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии», –
Итог: парню дали 15 суток административного ареста за фото.
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Вчера мы рассказывали вам, как невероятные беларусы на протесте в Минске разобрали водомёт. Тем же днем нам в редакцию прислали фото парня, который просто решил...
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