Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Кондратьев: выйдя из БРЭЛЛ, страны Балтии станут "энергетической периферией"

Если отталкиваться от финансирования и необходимых технических мероприятий, которые Прибалтике необходимо провести для выхода из энергетического кольца БРЭЛЛ, это вполне возможно, отмечает собеседник Sputnik, поскольку за последнее десятилетие страны Балтии создали хорошие энергетические связи с другими европейскими странами, в частности, с Польшей, Швецией и Финляндией Этих связей может оказаться достаточно для ускорения синхронизации энергосетей с ЕС, о чем в минувшую пятницу заявил литовский лидер Гитанас Науседа.

"Ключевая проблема в том, что отсоединение от БРЭЛЛ приведет к усилению зависимости от ситуации на рынке электроэнергии Скандинавии и Восточной Европы ― не только ценовой, но и технической. И если будет какое-то внезапное отключение, например, одного из подводных кабелей, которые связывают Прибалтику с Швецией и Финляндией, или будет какая-то нештатная ситуация на межгосударственных ЛЭП, будет очень сложно восполнить дефицит электроэнергии, потому что страны Балтии окажутся отрезанными от энергосистемы ЕАЭС, от России и Беларуси, и при этом собственные мощности быстро задействовать будет сложно и надежность для потребителей вероятно снизится", ― рассуждает Кондратьев.

По мнению собеседника, страны Балтии в очередной раз упускают собственные выгоды, как это было ранее с российским транзитом грузов и сейчас происходит с белорусским транзитом через Прибалтику.

"Теперь это возможно произойдет и с энергетическим транзитом, потому что страны Балтии имели хорошие шансы стать первой экспериментальной площадкой по отработке схем торговли электроэнергией и взаимной синхронизацией энергосистем, и в этом могло бы принести Балтии много транзитных преимуществ и экономические дивиденды", ― добавляет Кондратьев.

Страны Балтии сейчас рискуют "сменить роль крупного "транзитного хаба на роль удаленной периферии для европейской электроэнергетики", резюмирует эксперт.

Напомним, ранее страны Балтии объявили о бойкоте закупок белорусской электроэнергии после запуска БелАЭС к ноябрю 2020 года, этот бойкот был принят по инициативе литовской стороны. Также ранее неоднократно звучали заявления балтийских государств о намерении выйти из энергокольца БРЭЛЛ совместного с Россией и Беларусью.

В минувшую пятницу президент Литвы Гитанас Науседа заявил о том, что проект синхронизации электроэнергетической системы стран Балтии с Западной Европой через Польшу может быть реализован раньше запланированного срока. Заявление литовского лидера прозвучало спустя сутки после введения Евросоюзом санкций в отношении Беларуси. В пятницу белорусская сторона ввела ответные санкции против наиболее ангажированных отношении нашей страны евроинститутов и стран ЕС. В их числе – ограничения на въезд в Беларусь ряда европейских чиновников, предложение Польше и Литве отозвать дипломатов и сократить дипприсутствие, а также переаккредитация по новым правилам для иностранных журналистов.

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