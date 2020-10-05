Зачем Москва ответила на санкции против Минска?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Интересно то, что впервые Москва особо жестко реагирует на применение ограничений - не в отношении себя, а в адрес другого, союзного государства. Можно даже сказать иначе: российское дипломатическое ведомство далеко не всегда считает нужным отвечать на санкции, объявляемые в отношении своей страны, но быстро и жестко отреагировало на санкции против Беларуси.

"Обращаем также внимание, что в соответствии с союзническими обязательствами белорусский ответный санкционный список, вступивший в силу с сегодняшнего числа, начинает автоматически применяться и в Российской Федерации", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Правильно ли это? Да! Почему? Целый ряд белорусских и российских политических и дипломатических заявлений адресованы не столько Брюсселю, Берлину, Парижу, сколько Варшаве и Вильнюсу, то есть двум странам, которые в силу объективно имеющихся исторических обстоятельств, точнее говоря, комплексов исторической памяти, воспринимают ситуацию в Беларуси как происходящее у них дома. Именно этим объясняется демонстративно хамская тональность заявлений дипломатов Литвы и, в несколько меньшей степени, Польши.

Когда министр иностранных дел Литовской республики Линас Линкявичюс сообщает, что его страна проигнорирует пожелания Беларуси уравнять численность дипломатов в двух странах, не следует думать, что чиновник не читал Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, принятую в 1961 году. Проблема в другом: Литва заняла абсолютно бескомпромиссную позицию в отношении происходящего в Республике Беларусь и готова поставить на карту не только литовскую экономику, но возможно даже cвою государственность в ее нынешнем варианте, находящуюся на пересечении экономической деградации и политического тупика.

В отличие от позиции Литвы и Польши Европейский союз демонстрирует определенную осторожность, избирательность в отношении происходящего в Республике Беларусь. Следует понять позицию Брюсселя - не отреагировать на происходящее нельзя. Однако и бежать семимильными шагами в направлении полного разрыва, так, как это делает Вильнюс, объединенная Европа, естественно, не будет. Это в Литве существует ошибочное мнение о знании белорусских реалий. Брюссель выжидает, и для этого у него есть основания.

"Со стороны ЕС ни слова не сказано в поддержку конституционной реформы, нацеленной на либерализацию политической системы Беларуси путем общенационального диалога. Что должно происходить не на улицах, а в рамках национального правового поля с привлечением всех слоев белорусского общества". Эти слова из Комментария официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с принятием Евросоюзом ограничительных мер в отношении Минска представляются очень важными, так как четко показывают, где проходит красная линия и как близко к ней подошла Европа.

Санкции в отношении 40 белорусских чиновников и политиков высшего ранга – красивый, но бессмысленный жест. Трудно себе представить ситуацию, при которой министр внутренних дел Беларуси поедет отдыхать на зимние курорты Австрии или Франции. Как говорится, тот, кто не может поехать в Баден-Баден, всегда имеет возможность посетить Гомель-Гомель.

А где экономические санкции, спросит наш читатель и будет прав. Знаменитый Кот Матроскин справедливо говорил, "чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное". Экстраполируя данный тезис на экономические отношения Республики Беларусь и Европы, мы увидим, что масштабной торговли, тем более по направлениям, представляющим стратегический белорусский интерес с Европой, у Минска почти нет. Именно поэтому Брюссель предпочел демонстративные персональные санкции…. у них просто нет рациональной экономической альтернативы.

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