Месть или провокация? У милиционера в Беларуси за ночь сгорели дом и машина

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 5 окт – Sputnik, Инна Гришук. В Волковыске в ночь с 1 на 2 октября с разницей примерно в час загорелись машина и строящийся дом местного сотрудника милиции.

Одна из версий случившегося – служебная деятельность пострадавшего, по факту поджога возбуждены уголовные дела. В самом райцентре история стала самым обсуждаемым событием последних выходных. Кто-то называет это жесткой местью, кто-то и вовсе провокацией, многие в городе признаются: к милиции сейчас отношение ухудшилось, но это не повод брать в руки спички.

Журналистка Sputnik отправилась в Волковыск, чтобы узнать подробности громкого инцидента.

Свидетель: "Бросили зажигательную смесь и убежали"

На въезде в Волковыск со стороны улицы Победы, где горела старенькая Audi 80 сотрудника местной милиции, видим танк на постаменте. Напротив – сквер, аграрный колледж и два общежития. В одном из них живет тот самый инспектор РОВД. О том, что у него в одну ночь сгорели машина возле общежития в одной части города и крыша дома в другой, здесь знают даже дети.

© Sputnik / Инна Гришук О том, что у инспектора РОВД в одну ночь сгорели машина возле общежития в одной части города и крыша дома в другой, в Волковыске знают даже дети

"Этот дядя из нашего общежития, машина горела на той стоянке, и коттедж ему подожгли. Папа говорил, что видел этого милиционера, что он тихий, нормальный", – говорит одна из девочек.

Рядом на скамейках расположились студенты колледжа, именно они одними из первых заметили пожар. Показывают пустую стоянку, на которой в ночь с 1 на 2 октября было припарковано три автомобиля.

"Я все видел через окно, вчера со следователем общались. Это было после 12 ночи. Сначала раздался хлопок, потом вспышка. На машину бросили горючую смесь. Потом два человека, какие-то мужчины, побежали в сторону частного сектора", – рассказывает студент Алексей.

Фотографироваться парень отказывается, отшучивается: "А то потом и мне отомстят".

© Sputnik / Инна Гришук Все, с кем удалось поговорить в Волковыске, отказались фотографироваться, большинство просило не называть их имена и фамилии

Он и другие ребята, чьи окна выходят на сторону стоянки, видели, как горела машина, как тут же выбежали жители из соседнего общежития, искали хозяев припаркованных рядом автомобилей. На одну из них могло бы переброситься пламя, если бы хозяин не успел отогнать авто.

"Потушили быстро, там горел только капот, мотор повредился. Салон остался целым, но машину уже только на запчасти. Она старая, но говорят, что была на ходу, милиционер на ней ездил. После пожара ее увезли с парковки на эвакуаторе", – рассказывают студенты.

Месть – самая очевидная версия

Жители Волковыска не сомневаются: тот, кто поджигал, знал, что имущество принадлежит милиционеру.

"Это точно произошло не случайно. Одновременно горели машина и дом точно не просто так. Месть – это самая подходящая и очевидная версия", – говорит молодой парень и добавляет: "Может, он на митинге не того тронул".

Местные рассказывают, что именно этот милиционер часто появлялся перед горожанами на акциях протеста, которые проходили после выборов, через громкоговоритель объявлял, чтобы митингующие расходились. Кому-то из протестующих это не нравилось, однажды кто-то даже кричал: мол, найдем тебя, что-нибудь сожжем.

"Многие считают, что это провокация. Не знаю, какой стороной она сделана. Но теперь у милиции появился повод более активно, а может и жестко задерживать тех, кто выходит на площадь. Сами протестующие в нашем городе и после выборов, и теперь, когда выходят по выходным, ведут себя мирно. Вряд ли кто-то из них стал бы такое делать, поджигать, мстить", – делится мнением девушка.

Спокойный, вежливый, хороший семьянин

В общежитие, где с семьей проживает пострадавший инспектор Волковысского РОВД, журналиста не пустили. Вахтер объяснила: "У нас масочный режим, пускаем только, если идете к конкретной семье, мне нужно в журнал записать, кто и к кому идет". Семейная пара, которая во время беседы заходила в общежитие, на просьбу пообщаться отмахнулась: "Не будем мы про соседа говорить".

© Sputnik / Инна Гришук В общежитие, где с семьей проживает пострадавший инспектор Волковысского РОВД, журналиста не пустили

В соседнем магазине пострадавшего инспектора помнят в лицо. Продавщицы немногословны, говорят кратко: плотный по телосложению, двое детей, спокойный, всегда вежливый. Называют милиционера хорошим семьянином, вспоминают, что часто видят, как он идет с женой за руку.

Женщины обратили внимание, что милиционер обычно на ночь оставлял сгоревшую машину на дороге возле магазина, но в тот вечер почему-то припарковался на стоянке между семейным и студенческим общежитиями.

"Наверное, специально подожгли. Не просто так же она загорелась. В новостях сказали, что поджог", – предполагают собеседницы и советуют поговорить с жительницей семейного общежития, которая проходит мимо магазина.

Сосед милиционера спасал машину и повредил ногу

"А вы для кого делаете репортаж – для тех, кто под бело-красно-белыми флагами ходит или под красно-зелеными?" – первым делом интересуется у журналиста женщина, свое имя назвать она не захотела.

Оказалось, машина, принадлежащая семье нашей собеседницы, была припаркована рядом с загоревшейся Audi 80. Авто нужно было быстро отогнать, так как огонь мог переброситься и на него. О пожаре семья узнала от соседей, видеть пламя они не могли, так как окна выходят на другую сторону двора. Мужчина бросился спасать автомобиль и в какой-то момент упал или оступился и повредил ногу.

"За эти 15 минут в нашей семье все перевернулось. У мужа повреждены сухожилия, нужна операция. Хотя мы вообще никакого отношения к протестам и работе милиции не имеем", – говорит женщина.

"Мое отношение: я зла на всех. Считаю, что такими жесткими методами мстить работникам милиции нельзя. Человек строил дом, вкладывал деньги, силы, а кто-то пришел и уничтожил это", – не скрывает эмоций собеседница.

Соседа-милиционера она называет хорошим человеком, к которому можно обратиться за советом или помощью. О том, что у него могло быть на работе, не знает. Отрицательно отзывается о протестных митингах, не одобряет людей, которые в них участвуют.

"Эти митинги ни к чему хорошему не приведут. Если хотите что-то изменить, делайте это законными методами. Тот, кто шел жечь машину и дом милиционера, думаю, делал это осознанно. Почему он не подумал, что рядом может быть имущество других людей, что другие тоже могут пострадать? На нашем месте мог оказаться каждый", – делится мнением женщина.

Крыша загорелась около часа ночи

Пострадавший от огня дом милиционера находится на другой окраине Волковыска – среди новостроек в микрорайоне Южном. Соседи показывают сложенную из блоков двухэтажную коробку дом с почерневшими у крыши стенами, называют его долгостроем. В доме заколочены досками окна, он находится на самой крайней улице поселка, через дорогу от него поле.

Крыша дома загорелась около часа ночи 2 октября. Многие соседи о пожаре узнали или на утро, или уже после приезда пожарных. Говорят, что злоумышленнику, если он был, подобраться к дому незамеченным было несложно – рядом поле, улицы пустые, фонари ночью не горят.

© Sputnik / Инна Гришук Горевший дом милиционера в Волковыске

"Этот дом несколько лет в таком виде, стройка там идет очень медленно. До пожара металлическими листами там была покрыта только маленькая пристройка, в доме такой крыши не было, были деревянные стропила", – делятся наблюдениями местные.

Многие соседи инцидент с пожаром называют не местью обиженных волковысских оппозиционеров, а провокацией.

© Sputnik / Инна Гришук Сгорела вся деревянная часть еще недостроенной крыши дома

"Можно было бы сказать, что это месть, если бы подожгли жилой дом, который достроен, в котором люди живут, если бы ущерб был большой. Все наши знакомые не верят, что кто-то мстит. В доме только стены и деревянные перекрытия, а машина, которую подожгли, старая, стоит такая недорого, ущерб не такой большой. Больше похоже на то, что кто-то хочет очернить оппозицию. А может, и не было поджога в доме, а строитель бычок непотушенный оставил", – рассуждают жители микрорайона.

Другой сосед высказал противоположное мнение: "Конечно, ущерб немалый. В любом случае, деньги в стройматериалы вложены, в работу".

Милиционер: почему меня выбрали – не знаю

На крыше горевшего дома идут работы, люди через окно выбрасывают почерневшие доски. Хозяин через окно говорит: "Печалька у нас" – и спускается на первый этаж, чтобы пообщаться. Мужчину зовут Виктор, работает старшим инспектором по охране общественного порядка, фамилию просит не указывать.

"В соцсетях уже начали появляться комментарии, что я взяток набрал, коттедж отстроил. Дом строю почти десять лет, своими руками от фундамента до конька. Моя строительная бригада – родственники. Строим за обычные потребительские кредиты. На стены брал два кредита, за них еще выплачиваю, а на крышу оформили кредит на жену", – говорит Виктор.

По его словам, сгорела вся деревянная часть еще недостроенной крыши дома. Это балки перекрытий, стропила, часть крыши была обшита досками и обтянута пленкой, но металлопрофиль уложить еще не успели. Крыша пристроенного к дому гаража была покрыта металлом, ее придется менять полностью, так как сгорели все деревянные перекрытия, а металлопрофиль деформировался.

"Считаю, что эти два пожара связаны с моей профессиональной деятельностью", – говорит Виктор.

У него есть аргумент в пользу этой версии: злоумышленники только подожгли крышу, не взяли электроинструмент, который хранился в бытовке. Чтобы устроить поджог, неизвестные пробрались внутрь, зашли на второй этаж, скорее всего, поднялись по строительным лесам к оконному проему и выбили доски, которыми он был заколочен.

"В машине выгорело все, что было под капотом, восстанавливать ее нет смысла. Она старая, через два года стала бы раритетом, ей бы было 40 лет. Она старше меня. Думаю, цель для поджога выбрали такую, чтобы ущерб был небольшой. На этой улице живет много работников силовых органов, почему меня выбрали – не знаю", – рассуждает инспектор.

Работал на митингах, выступал свидетелем в суде

Виктор вкратце рассказал о себе и своей работе. Живет в общежитии в комнате площадью 16 квадратных метров, удобства и кухня на общем коридоре, у него жена и двое детей. Сын в этом году поступил в университет в Минск, дочка учится в пятом классе.

© Sputnik / Инна Гришук Виктор с семьей живет в общежитии в комнате площадью 16 квадратных метров

После 9 августа Виктору часто приходилось работать на акциях протеста в Волковыске, но угроз в свой адрес он не получал. Признается, что единственным тревожным событием в этот период было только то, что его личные данные с адресом, телефонами, номером и маркой машины опубликовали в местных Telegram-каналах.

"Не знаю, кому и когда перешел дорогу. Моя задача на митингах – разъяснять законодательство. Предупреждали собравшихся, что они нарушают законодательство, просили разойтись, делали это вежливо.

У нас в Волковыске никого грубо не задерживали. Мы снимали участников на камеру, потом приглашали на беседы.

Да, я свидетельствовал в суде. Выступал свидетелем примерно на 30 процессах. Говорил то, что видел. Некоторые честно признавались, что они участвовали в акциях. Таких людей я уважаю. Но были и такие, кто все отрицал, хотя было много доказательств обратного", – говорит Виктор.

"Кто-то хотел столкнуть милицию и протестующих"

Мужчина говорит, что история с поджогом не вызывает у него злости, скорее, чувство обиды. У семьи были планы закончить крышу, расконсервировать стройку, после этого появлялись основания подать заявку на льготный кредит, на эти деньги сделать отделочные работы и вселиться в дом.

"Теперь это откладывается года на два", – переживает Виктор.

Пострадавший милиционер также рассказал, что люди из оппозиционных кругов райцентра с сочувствием отнеслись к истории с поджогом, рассказали, что в своих кругах выясняют, кто мог это сделать.

"Считаю, что кто-то специально провел такую акцию, возможно, кто-то не из Волковыска, чтобы столкнуть лбами силовиков и протестующих. Чтобы и те, и другие стали жестче в своих действиях, чтобы пролилась чья-то кровь. Но у нас мирный город. Милиция в Волковыске против насилия. Все прекрасно понимают, что сегодня мы друзья, завтра – нас уже разъединяют политические вопросы, работа. Но любые политические волнения закончатся, а соседи останутся", – отмечает Виктор.