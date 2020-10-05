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Власти Минска усилят борьбу с автохламом

05.10.2020 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 окт – Sputnik. Власти Минска активизируют работу по уборке с улиц и из дворов города брошенных авто, сообщили в понедельник в пресс-службе Мингорисполкома.

© Sputnik
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Такую задачу 5 октября во время оперативного совещания поставил председатель комитета Владимир Кухарев. По данным руководства города, в настоящее время на территории столицы есть около тысячи таких машин.

"Главам администраций районов дано поручение в течение месяца принять безотлагательные меры, предусмотренные указом по организации сбора, хранения неэксплуатируемых транспортных средств и их последующей утилизации", – сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что с весны текущего года на охраняемые стоянки доставили 195 брошенных авто. Впоследствии нашлись владельцы 89 машин, а 106 оказались невостребованными.

 
Теги: Минск
 
 
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Только с апреля текущего года на охраняемые стоянки доставили более 190 брошенных легковых автомобилей.
 
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