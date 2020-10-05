«Изношенности сетей», «отсутствие знаний по устранению ЧС» и другое. Генпрокуратура разнесла «Минскводоканал»

Источник материала: Onliner

Уже лет 15 Минск живет мыслью, что вот-вот весь город переведут на водоснабжение из артезианских источников. Сколько нам это обещали, да все никак. Но если раньше планы казались пусть и очень важными, но по срокам терпимыми, то в этом году стало совершенно очевидно: система рушится на глазах. Потоки зловонной воды из кранов летом, аварии с затоплением осенью. И это мы еще до зимы не дожили. Генпрокуратура не осталась в стороне от этих происшествий и провела проверку, а проведя — обнаружила «системные нарушения в деятельности государственных органов и организаций».

— В частности, КУП «Минскводоканал» длительное время не обеспечивало соблюдение технологических регламентов в ходе ремонтных работ и эксплуатации питьевых водопроводов. Высокая степень изношенности водопроводных сетей стала одной из причин аварийности. Темпы модернизации при этом были явно недостаточными.

Как оказалось, должностные лица и работники производств систем водоснабжения не владели знаниями и навыками действий в чрезвычайных ситуациях. Действовавшие альтернативные источники водоснабжения, а также способы доставки воды при авариях не соответствовали потребностям населения столицы.

Грубые нарушения и бездействие выявлены и в работе санитарно-гигиенической службы г. Минска.

По требованию Генеральной прокуратуры Минский горисполком и Министерство здравоохранения:

приняли комплексные меры по устранению нарушений;

новые руководители служб наладили должный санитарный контроль за качеством питьевого водоснабжения;

выработали алгоритм взаимодействия экстренных служб по недопущению и минимизации чрезвычайных происшествий.

Населению оперативно и в полном объеме будет предоставляться информация о возникающих проблемах и доступе к резервным источникам воды. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и Минский горисполком уже активизировали работы по модернизации системы очистки и подачи воды. Реализацию мер в сфере снабжения населения качественной питьевой водой органы прокуратуры взяли на контроль, — говорится в сообщении ведомства.