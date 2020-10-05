Парень, ехавший на велике по дороге не держась за руль, попал под машину. Осудили водителя

Источник материала: Onliner

«Жительница Волковыска на Ford Galaxy допустила наезд на двигавшегося в попутном направлении велосипедиста, — сообщал в день ДТП, 22 июля этого года, местный сайт „Наш час“. — От полученных травм подросток скончался». На суде, на котором обвиняемой выступала автомобилистка, выяснилось намного больше подробностей.

Женщина-водитель находится в отпуске по уходу за ребенком, не достигшим трехлетнего возраста. Обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 317 УК — «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«Обвиняемая управляла технически исправным автомобилем, двигалась по правой полосе со скоростью около 40 км/ч по одной из улиц в Волковыске, — сообщает пресс-служба Верховного суда. — Имела возможность наблюдать двигавшегося по ее полосе движения несовершеннолетнего велосипедиста, который при движении не держался за руль велосипеда и сместился к центру проезжей части. Это для водителя являлось моментом возникновения опасности и препятствием для движения. В нарушение требований ПДД она проявила преступную небрежность, при возникновении опасности и препятствия для движения немедленно не приняла меры к снижению скорости движения вплоть до остановки, подала звуковой сигнал. После него велосипедист изменил траекторию и направление движения влево. Автомобилистка продолжила движение с избранной скоростью, выехала на встречную полосу и на левую по ходу движения автомобиля обочину, где совершила наезд. Велосипедист погиб на месте».

«Обвиняемая признала вину в полном объеме, — говорится в сообщении. — Она признана виновной в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 317 УК РБ. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы на 5 лет без направления в исправучреждение с лишением прав на 5 лет. Судом взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевших в размере 70 000 рублей».

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.