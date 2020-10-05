Девушка установила Crysis 3 в видеопамять GeForce RTX 3090

Источник материала: Onliner

Топовая видеокарта NVIDIA наверняка еще долго будет регулярно появляться в новостях. На этот раз мощный GPU оказался в руках девушки-энтузиаста. Видеоускоритель, напомним, оснащен 24 ГБ памяти GDDR6X — объем сам по себе достаточный, чтобы ввести в ступор геймера из середины «нулевых» (объективно — и более «поздних» игроков).

Девушка, которая обитает в Twitter под псевдонимом Strife212, рассказала, что смогла установить в память видеокарты игру Crysis 3. Для этого она воспользовалась программой GPU Ram Drive, выделив в памяти GeForce RTX 3090 NTFS-раздел на 15 ГБ, куда и инсталлировала шутер.

I installed Crysis 3 on my graphics card! I used some VRAMdrive software called GPU Ram Drive, made a 15GB NTFS partition on the GPU, then installed Crysis 3 on it At 4K very high settings get good fps and the game loads very fast - GPU-Z reports total VRAM use 20434MB pic.twitter.com/lLcQsD5JYM — Strife, la fillette révolutionnaire (@Strife212) October 4, 2020

По ее словам, в разрешении 4K и на «очень высоких настройках» игра выдавала отличный fps, да и загружалась очень быстро. После запуска на видеокарте осталось еще около 4 ГБ «свободного места».