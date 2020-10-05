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Девушка установила Crysis 3 в видеопамять GeForce RTX 3090
Источник материала: Onliner
Топовая видеокарта NVIDIA наверняка еще долго будет регулярно появляться в новостях. На этот раз мощный GPU оказался в руках девушки-энтузиаста. Видеоускоритель, напомним, оснащен 24 ГБ памяти GDDR6X — объем сам по себе достаточный, чтобы ввести в ступор геймера из середины «нулевых» (объективно — и более «поздних» игроков).
Девушка, которая обитает в Twitter под псевдонимом Strife212, рассказала, что смогла установить в память видеокарты игру Crysis 3. Для этого она воспользовалась программой GPU Ram Drive, выделив в памяти GeForce RTX 3090 NTFS-раздел на 15 ГБ, куда и инсталлировала шутер.
По ее словам, в разрешении 4K и на «очень высоких настройках» игра выдавала отличный fps, да и загружалась очень быстро. После запуска на видеокарте осталось еще около 4 ГБ «свободного места».
NVIDIA GeForce GTX 1660 Super, базовая частота 1530 МГц, Turbo-частота 1860 МГц, 1408sp, частота памяти 3500 МГц, 192 бит, доп. питание: 8 pin, 2 слота, HDMI, DisplayPort
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, базовая частота 1354 МГц, Turbo-частота 1468 МГц, частота памяти 1752 МГц, 128 бит, доп. питание: 6 pin, 2 слота, DVI, HDMI, DisplayPort
NVIDIA GeForce GTX 1660 Super, базовая частота 1530 МГц, Turbo-частота 1830 МГц, 1408sp, частота памяти 3500 МГц, 192 бит, доп. питание: 8 pin, 2 слота, HDMI, DisplayPort
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Топовая видеокарта NVIDIA наверняка еще долго будет регулярно появляться в новостях. На этот раз мощный GPU оказался в руках девушки-энтузиаста. Видеоускоритель,...
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