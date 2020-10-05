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Девушка установила Crysis 3 в видеопамять GeForce RTX 3090

05.10.2020 17:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Топовая видеокарта NVIDIA наверняка еще долго будет регулярно появляться в новостях. На этот раз мощный GPU оказался в руках девушки-энтузиаста. Видеоускоритель, напомним, оснащен 24 ГБ памяти GDDR6X — объем сам по себе достаточный, чтобы ввести в ступор геймера из середины «нулевых» (объективно — и более «поздних» игроков).

Девушка, которая обитает в Twitter под псевдонимом Strife212, рассказала, что смогла установить в память видеокарты игру Crysis 3. Для этого она воспользовалась программой GPU Ram Drive, выделив в памяти GeForce RTX 3090 NTFS-раздел на 15 ГБ, куда и инсталлировала шутер.

По ее словам, в разрешении 4K и на «очень высоких настройках» игра выдавала отличный fps, да и загружалась очень быстро. После запуска на видеокарте осталось еще около 4 ГБ «свободного места».

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Топовая видеокарта NVIDIA наверняка еще долго будет регулярно появляться в новостях. На этот раз мощный GPU оказался в руках девушки-энтузиаста. Видеоускоритель,...
 
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