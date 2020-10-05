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Спросили у life:), будут ли компенсации за время без интернета в сентябре. Что нам ответили
Источник материала: Tut.by
Недавно
В пресс-службе оператора нам сказали:
— Мы ценим лояльность своих клиентов и предлагаем им воспользоваться персональными бонусами:
Каждый абонент сможет выбрать бонус в зависимости от своих потребностей. Действовать бонус будет в течение 30 дней. Начисление этих бонусов станет доступным с 9 октября. Информацию о том, как получить персональные бонусы, мы сообщим позже на официальном сайте нашей компании и на наших страницах в социальных сетях.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Каждый абонент сможет выбрать бонус в зависимости от своих потребностей. Действовать бонус будет в течение 30 дней», - сказали представители оператора.
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