Спросили у life:), будут ли компенсации за время без интернета в сентябре. Что нам ответили

Источник материала: Tut.by

Недавно А1 рассказал о компенсациях абонентам за неработающий в сентябре «по требованиям госорганов» мобильный интернет. Позже в МТС заявили о персональных бонусах своим пользователям, а теперь с похожей инициативой выступили в life:).





В пресс-службе оператора нам сказали:

— Мы ценим лояльность своих клиентов и предлагаем им воспользоваться персональными бонусами:

1 ГБ интернет-трафика;

50 минут во все сети;

50 SMS;

от 1 до 1,5 бонусных рубля для абонентов тарифов Безлимит Лайт/Стандарт/Про и Все включено.

Каждый абонент сможет выбрать бонус в зависимости от своих потребностей. Действовать бонус будет в течение 30 дней. Начисление этих бонусов станет доступным с 9 октября. Информацию о том, как получить персональные бонусы, мы сообщим позже на официальном сайте нашей компании и на наших страницах в социальных сетях.