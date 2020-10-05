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Спросили у life:), будут ли компенсации за время без интернета в сентябре. Что нам ответили

05.10.2020 17:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно А1 рассказал о компенсациях абонентам за неработающий в сентябре «по требованиям госорганов» мобильный интернет. Позже в МТС заявили о персональных бонусах своим пользователям, а теперь с похожей инициативой выступили в life:).


В пресс-службе оператора нам сказали:

— Мы ценим лояльность своих клиентов и предлагаем им воспользоваться персональными бонусами:

  • 1 ГБ интернет-трафика;
  • 50 минут во все сети;
  • 50 SMS;
  • от 1 до 1,5 бонусных рубля для абонентов тарифов Безлимит Лайт/Стандарт/Про и Все включено.

Каждый абонент сможет выбрать бонус в зависимости от своих потребностей. Действовать бонус будет в течение 30 дней. Начисление этих бонусов станет доступным с 9 октября. Информацию о том, как получить персональные бонусы, мы сообщим позже на официальном сайте нашей компании и на наших страницах в социальных сетях.

 
 
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«Каждый абонент сможет выбрать бонус в зависимости от своих потребностей. Действовать бонус будет в течение 30 дней», - сказали представители оператора.
 
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