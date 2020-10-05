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S&P прочит 3% падение экономики Беларуси по итогам 2020 года

05.10.2020 17:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Рейтинговое агентство Standard & Poor's 2 октября 2020 года подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «B». Прогноз по рейтингам - «негативный».

«Сохранение негативного прогноза отражает риски для стабильности финансовой системы, учитывая недавний частичный отток депозитов и повышенный спрос на иностранную валюту», - сообщает пресс-служба Минфина РБ со ссылкой на агентство.

По мнению аналитиков, санкции, объявленные ЕС, неустойчивые настроения в отношении развивающихся рынков и сравнительно слабые экономические показатели, в том числе из-за пандемии COVID-19, отразятся на доступе Беларуси к иностранным рынкам капитала в ближайшие месяцы.

Агентство прогнозирует сокращение экономики Беларуси в 2020 г. на 3%.

 
 
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Рейтинговое агентство Standard & Poor's 2 октября 2020 года подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в...
 
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