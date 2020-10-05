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Качество воды в Минске будет контролировать Генпрокуратура

05.10.2020 17:39 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Генеральная прокуратура провела комплексную проверку безопасности системы водоснабжения и обстоятельств, из-за которых в столице возникали аварийные ситуации с водой. Теперь качество воды находится под контролем ведомства.

Как сообщает отдел информации Генпрокуратуры, проверка показала системные нарушения в деятельности государственных органов и организаций: так, «Минскводоканал» на протяжении долгого времени не обеспечивал соблюдение технологических регламентов в ходе ремонтных работ и эксплуатации питьевых водопроводов. 

«Высокая степень изношенности водопроводных сетей стала одной из причин аварийности. Темпы модернизации при этом были явно недостаточными.  Как оказалось, должностные лица и работники производств систем водоснабжения не владели знаниями и навыками действий в чрезвычайных ситуациях. Действовавшие альтернативные источники водоснабжения, а также способы доставки воды при авариях не соответствовали потребностям населения столицы.  Грубые нарушения и бездействие выявлены и в работе санитарно-гигиенической службы г.Минска», - говорится в сообщении ведомства.

Там отмечают, что по требованию ведомства Мингорисполком и Минздрав приняли меры по устранению нарушений, наладили контроль качества воды, Минжилкомхоз активизировал работу по модернизации водоочистительной системы.

Напомним, что в Минске в этом году то и дело случаются крайне неприятные и довольно серьезные аварии на водопроводе. В июне на протяжении нескольких дней в большинстве районов города из кранов шла вода с неприятным запахом, в октябре в столице вновь случилась авария, повлекшая ухудшение качества воды.

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральная прокуратура провела комплексную проверку безопасности системы водоснабжения и обстоятельств, из-за которых в столице возникали аварийные ситуации с...
 
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