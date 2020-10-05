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Светлогорский ЦКК заложил четверть активов из-за кредитов

05.10.2020 17:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ОАО «Светлогорский ЦКК» продолжает закладывать активы под обеспечение кредитов от Беларусбанка. На этот раз доля активов дошла до отметки 24,42%. Заложены товары в обороте.

Общая сумма сделок с банком достигла 4,65 млн рублей. Как сообщалось, это уже не первый залог предприятия для получения кредитных средств.

Ранее ЦКК имел проблемы с китайскими партнерами. Пришлось расстаться с подрядчиком из КНР. Чтобы запустить свои новые мощности, исправив недоработки бывших партнеров, комбинату пришлось взять кредит в Беларусбанке.

Также недавно ОАО провело допэмиссию акций на 69,934 млн рублей. Они были размещены по закрытой схеме на сумму оказанной господдержки. Это не единственный пример конвертации долга перед государством в акции.
 
 
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ОАО «Светлогорский ЦКК» продолжает закладывать активы под обеспечение кредитов от Беларусбанка. На этот раз доля активов дошла до отметки 24,42%. Заложены товары в...
 
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