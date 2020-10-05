Светлогорский ЦКК заложил четверть активов из-за кредитов

Общая сумма сделок с банком достигла 4,65 млн рублей. Как сообщалось, это уже не первый залог предприятия для получения кредитных средств.





Ранее ЦКК имел проблемы с китайскими партнерами. Пришлось расстаться с подрядчиком из КНР. Чтобы запустить свои новые мощности, исправив недоработки бывших партнеров, комбинату пришлось взять кредит в Беларусбанке.





Также недавно ОАО провело допэмиссию акций на 69,934 млн рублей. Они были размещены по закрытой схеме на сумму оказанной господдержки. Это не единственный пример конвертации долга перед государством в акции.











