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Обыск в редакции "Сильных новостей" в Гомеле

05.10.2020 17:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

5 октября в Гомеле в редакции "Сильных новостей" проходит обыск.

Обыск в редакции "Сильных новостей" в Гомеле
Как сообщает gomel.today, люди в масках намерены забрать все, что касается работы главного редактора интернет-издания Анны Якштас

Она, а также ее муж Денис, сотрудник редакции, были задержаны 3 октября. Их обвиняют в "участии в несанкционированном мероприятии".

На момент публикации суд над журналистами еще не состоялся, но они остаются под стражей.

4 октября милиция также задержала еще одного сотрудника издания - видеооператора Надежду Пужинскую.

Издание "Сильные новости" — популярный региональный сайт, в том числе активно освещающий акции протеста.
 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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5 октября в Гомеле в редакции "Сильных новостей" проходит обыск.
 
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