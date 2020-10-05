|
Обыск в редакции "Сильных новостей" в Гомеле
Источник материала: Партизан
5 октября в Гомеле в редакции "Сильных новостей" проходит обыск.
Как сообщает
Она, а также ее муж Денис, сотрудник редакции, были задержаны 3 октября. Их обвиняют в "участии в несанкционированном мероприятии".
На момент публикации суд над журналистами еще не состоялся, но они остаются под стражей.
4 октября милиция также задержала еще одного сотрудника издания - видеооператора Надежду Пужинскую.
Издание "Сильные новости" — популярный региональный сайт, в том числе активно освещающий акции протеста.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
5 октября в Гомеле в редакции "Сильных новостей" проходит обыск.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)