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Лукашенко поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения
05.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сегодня поздравления мировых лидеров принимает президент Таджикистана – у Эмомали Рахмона день рождения, передает телеканал «МИР 24».
Телеграмму лидеру Таджикистана направил глава Беларуси Александр Лукашенко. Он оценил вклад своего коллеги в укрепление сотрудничества между республиками. Лукашенко пожелал Рахмону крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и успехов в государственной деятельности.
Поздравительные телеграммы лидеру Таджикистана также направили президент России
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Президент Беларуси пожелал таджикскому коллеге крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и успехов в государственной деятельности.
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