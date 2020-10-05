Лукашенко поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня поздравления мировых лидеров принимает президент Таджикистана – у Эмомали Рахмона день рождения, передает телеканал «МИР 24».

Телеграмму лидеру Таджикистана направил глава Беларуси Александр Лукашенко. Он оценил вклад своего коллеги в укрепление сотрудничества между республиками. Лукашенко пожелал Рахмону крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и успехов в государственной деятельности.