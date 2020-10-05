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МВД сообщило о задержании напавших на водомет во время марша

05.10.2020 17:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Пятеро участников воскресного протеста подозреваются в «грубом нарушении общественного порядка», сообщили в пресс-службе МВД.

 

 

Сотрудники ГУБОПиК МВД установили личности тех, кто «отметился активными противоправными действиями во время несанкционированных массовых мероприятий в Минске».

Так, 27-летний житель Столинского района разукомплектовал водомет (вырвал гидронасосы), а 26-летний минчанин забросал спецтехнику камнями.

 

 

Еще два 21-летних парня из Несвижа и Могилева подозреваются в том, что заклеили объектив камеры наружного наблюдения на здании Центра изоляции правонарушителей.

Сейчас молодые люди в ИВС. В их отношении составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Пятеро участников воскресного протеста подозреваются в «грубом нарушении общественного порядка», сообщили в пресс-службе МВД.  
 
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