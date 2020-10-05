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МВД сообщило о задержании напавших на водомет во время марша
Источник материала: Навiны
Пятеро участников воскресного протеста подозреваются в «грубом нарушении общественного порядка», сообщили в пресс-службе МВД.
Сотрудники ГУБОПиК МВД установили личности тех, кто «отметился активными противоправными действиями во время несанкционированных массовых мероприятий в Минске».
Так, 27-летний житель Столинского района разукомплектовал водомет (вырвал гидронасосы), а 26-летний минчанин забросал спецтехнику камнями.
Еще два 21-летних парня из Несвижа и Могилева подозреваются в том, что заклеили объектив камеры наружного наблюдения на здании Центра изоляции правонарушителей.
Сейчас молодые люди в ИВС. В их отношении составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.
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Пятеро участников воскресного протеста подозреваются в «грубом нарушении общественного порядка», сообщили в пресс-службе МВД.
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