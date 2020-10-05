МВД сообщило о задержании напавших на водомет во время марша

Пятеро участников воскресного протеста подозреваются в «грубом нарушении общественного порядка», сообщили в пресс-службе МВД.

Сотрудники ГУБОПиК МВД установили личности тех, кто «отметился активными противоправными действиями во время несанкционированных массовых мероприятий в Минске».

Так, 27-летний житель Столинского района разукомплектовал водомет (вырвал гидронасосы), а 26-летний минчанин забросал спецтехнику камнями.

Еще два 21-летних парня из Несвижа и Могилева подозреваются в том, что заклеили объектив камеры наружного наблюдения на здании Центра изоляции правонарушителей.

Сейчас молодые люди в ИВС. В их отношении составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.