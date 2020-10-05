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Закончился мораторий на увеличение базовой арендной величины

05.10.2020 17:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С 1 октября в Беларуси вырастет базовая арендная величина.

Согласно постановлению Совмина № 162 от 20 марта 2020 года с начала нового месяца базовая арендная величина будет составлять 17,85 рубля.

До 1 октября размер этой величины сохранялся на отметке 16,90 рубля.

Закончился мораторий на увеличение базовой арендной величины
Фото pixabay.com

В апреле 2020 года для поддержки субъектов хозяйствования отдельных отраслей экономики, наиболее подверженных воздействию COVID-19, был введен мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы за пользование недвижимым имуществом до 30 сентября 2020 года включительно.

Напомним, под недвижимым имуществом понимаются капитальные строения (здания, сооружения), в том числе права на которые не зарегистрированы в установленном порядке, изолированные помещения, машино-места, их части, находящиеся в госсобственности, а также в собственности хозобществ, в уставных фондах которых более 50% акций (долей) находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц.

Мораторий в части увеличения базовой арендной величины и арендной платы за пользование недвижимым имуществом распространялся как на юридических, так и на физических лиц.

Мораторий действовал в рамках указа № 143 от 24 апреля 2020 года «О поддержке экономики».

Кроме того, указ № 143 давал арендатору право в период с 1 апреля по 30 сентября 2020 года получить отсрочку уплаты арендной платы с рассрочкой уплаты по 31 декабря 2020 года.

Арендная плата за период по 30 сентября 2020 года начислялась в общем порядке — указ № 143 предоставлял только отсрочку платежа.

 

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Теги: Минск
 
 
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С 1 октября в Беларуси вырастет базовая арендная величина. Согласно постановлению Совмина № 162 от 20 марта 2020 года с начала нового месяца базовая арендная величина...
 
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