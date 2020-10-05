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Сообщение о минировании двух школ и гимназии в Минске не подтвердилось

05.10.2020 17:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экстренные службы проверили сообщение о минировании трех учреждений образования в Ленинском районе Минска.

Сообщение о минировании двух школ и гимназии в Минске не подтвердилось

По сообщению пресс-службы МВД, саперно-пиротехнические группы обследовали здания, взрывных устройств не обнаружено. Личность автора ложного послания устанавливается.

Днем 5 октября в Следственный комитет и МЧС поступило анонимное электронное сообщение о минировании гимназии № 1 (пр. Рокоссовского, 138), а также двух средних школы — № 15 (ул. Якубова, 15) и № 118 (пр. Рокоссовского, 128).

 
Теги: Минск
 
 
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Экстренные службы проверили сообщение о минировании трех учреждений образования в Ленинском районе Минска.
 
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