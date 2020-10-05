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Сообщение о минировании двух школ и гимназии в Минске не подтвердилось
Источник материала: Навiны
Экстренные службы проверили сообщение о минировании трех учреждений образования в Ленинском районе Минска.
По сообщению пресс-службы МВД, саперно-пиротехнические группы обследовали здания, взрывных устройств не обнаружено. Личность автора ложного послания устанавливается.
Днем 5 октября в Следственный комитет и МЧС
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Экстренные службы проверили сообщение о минировании трех учреждений образования в Ленинском районе Минска.
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