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В петиции просят проверить законность SMS-рассылки от имени MVD

05.10.2020 17:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На площадке Petitions.by появилась петиция, авторы которой просят Министерство антимонопольного регулирования и торговли проверить законность SMS-рассылки, проведенной 1 октября. В них белорусов уличали в нарушении порядка проведения массовых мероприятий и предупреждали об ответственности.

В петиции просят проверить законность SMS-рассылки от имени MVD

В life:) тогда сообщили, что «Министерство внутренних дел рассылает SMS в соответствии с Законом о рекламе». В МТС рассказали примерно то же самое: «Рассылка осуществляется Министерством внутренних дел в соответствии с действующим законодательством. Получатели определяются организацией, инициирующей рассылку».

По мнению авторов петиции, МАРТ стоит обратить внимание на некоторые аспекты проведенной рассылки. В частности, упоминается термин «недобросовестная реклама» со ссылкой на ряд статей Закона РБ «О рекламе» от 10.05.2007, отсутствие обязательного согласия абонента на получение рассылки, сроки размещения рекламы и другие аспекты. А в случае если факты нарушения действующего нарушения законодательства будут установлены, отреагировать на них.

 
 
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На площадке Petitions.by появилась петиция, авторы которой просят Министерство антимонопольного регулирования и торговли проверить законность SMS-рассылки, проведенной...
 
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