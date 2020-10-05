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В петиции просят проверить законность SMS-рассылки от имени MVD
Источник материала: Onliner
На площадке Petitions.by появилась
В life:) тогда сообщили, что «Министерство внутренних дел рассылает SMS в соответствии с Законом о рекламе». В МТС рассказали примерно то же самое: «Рассылка осуществляется Министерством внутренних дел в соответствии с действующим законодательством. Получатели определяются организацией, инициирующей рассылку».
По мнению авторов петиции, МАРТ стоит обратить внимание на некоторые аспекты проведенной рассылки. В частности, упоминается термин «недобросовестная реклама» со ссылкой на ряд статей Закона РБ «О рекламе» от 10.05.2007, отсутствие обязательного согласия абонента на получение рассылки, сроки размещения рекламы и другие аспекты. А в случае если факты нарушения действующего нарушения законодательства будут установлены, отреагировать на них.
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На площадке Petitions.by появилась петиция, авторы которой просят Министерство антимонопольного регулирования и торговли проверить законность SMS-рассылки, проведенной...
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