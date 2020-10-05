В петиции просят проверить законность SMS-рассылки от имени MVD

Источник материала: Onliner

На площадке Petitions.by появилась петиция , авторы которой просят Министерство антимонопольного регулирования и торговли проверить законность SMS-рассылки, проведенной 1 октября. В них белорусов уличали в нарушении порядка проведения массовых мероприятий и предупреждали об ответственности.





В life:) тогда сообщили, что «Министерство внутренних дел рассылает SMS в соответствии с Законом о рекламе». В МТС рассказали примерно то же самое: «Рассылка осуществляется Министерством внутренних дел в соответствии с действующим законодательством. Получатели определяются организацией, инициирующей рассылку».

По мнению авторов петиции, МАРТ стоит обратить внимание на некоторые аспекты проведенной рассылки. В частности, упоминается термин «недобросовестная реклама» со ссылкой на ряд статей Закона РБ «О рекламе» от 10.05.2007, отсутствие обязательного согласия абонента на получение рассылки, сроки размещения рекламы и другие аспекты. А в случае если факты нарушения действующего нарушения законодательства будут установлены, отреагировать на них.