|
Мошенники купили «бабушкофоны» и продавали их под видом смартфонов Huawei
Источник материала: Onliner
В Китае
В момент задержания полиция изъяла 1300 «переделанных» телефонов и какое-то количество «полуфабрикатов», а также технику для перепрошивки устройств и их упаковки, коробки, пленку, зарядные устройства и так далее.
Группа привлекла внимание властей еще в августе, до сентября они находились в «разработке», после чего были задержаны. Были заморожены и средства мошенников — около $300 тыс.
Android, экран 6.39" IPS (720x1560), HiSilicon Kirin 710, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.4" IPS (1080x2310), HiSilicon Kirin 810, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4200 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.15" IPS (1080x2312), HiSilicon Kirin 710, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 256 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 3340 мАч, 2 SIM
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Китае арестовали группу дельцов, которые закупили партию дешевых мобильников, ориентированных на пожилую аудиторию. Такие стоят около $6 за штуку. Затем их...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)