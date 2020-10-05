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Мошенники купили «бабушкофоны» и продавали их под видом смартфонов Huawei

05.10.2020 17:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Китае арестовали группу дельцов, которые закупили партию дешевых мобильников, ориентированных на пожилую аудиторию. Такие стоят около $6 за штуку. Затем их «замаскировали» под устройства Huawei и продавали дороже в 6—9 раз. В день через интернет-сервисы мошенники реализовывали примерно по 100 телефонов, всего же было продано 7 тыс. поддельных мобильников.

В момент задержания полиция изъяла 1300 «переделанных» телефонов и какое-то количество «полуфабрикатов», а также технику для перепрошивки устройств и их упаковки, коробки, пленку, зарядные устройства и так далее.

Группа привлекла внимание властей еще в августе, до сентября они находились в «разработке», после чего были задержаны. Были заморожены и средства мошенников — около $300 тыс.

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Смартфоны Huawei в Каталоге Onliner

 
 
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В Китае арестовали группу дельцов, которые закупили партию дешевых мобильников, ориентированных на пожилую аудиторию. Такие стоят около $6 за штуку. Затем их...
 
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