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МВД: задержали парней, разбиравших водомет и заклеивавших видеокамеру на Окрестина (видео) (видео)

05.10.2020 17:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Как сообщает официальный Telegram-канал МВД, сотрудники ГУБОПиК установили личности пятерых участников протестов, которых подозревают в «грубом нарушении общественного порядка». По данным МВД, «молодые люди (от 21 до 30 лет) координировали толпу, а также участвовали в сцепке и блокировании дорожного движения».

«Кроме того, 27-летний житель Столинского района разукомплектовал водомет (вырвал гидронасосы), а 26-летний минчанин забросал спецтехнику камнями, — говорится в сообщении. — Еще два 21-летних парня из Несвижа и Могилева подозреваются в том, что заклеили объектив камеры наружного наблюдения на здании Центра изоляции правонарушителей. Личность их третьего подельника устанавливается».

«Сейчас молодые люди в ИВС. В их отношении составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, — отмечает МВД. — Материалы проверки по фактам участия задержанных в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, направлены следователям для дачи правовой оценки. Известно, что некоторые задержанные являлись активными участниками августовских массовых беспорядков в Минске, в связи с чем сейчас проходят фигурантами по уголовному делу. Оперативники продолжают устанавливать остальных участников протеста, причастных к совершению преступных деяний».

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Как сообщает официальный Telegram-канал МВД, сотрудники ГУБОПиК установили личности пятерых участников протестов, которых подозревают в «грубом нарушении...
 
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