«Дача стала домом». Как семья моряка вернулась из Мурманска и «бросила якорь» под Минском

Источник материала: Tut.by

Сюжет этой дачной истории кому-то покажется странным: минчанин Виктор еще при Союзе уезжает в Мурманск, оканчивает мореходку, женится, растит двух детей, потом возвращается в свою квартиру в Минске. Позже покупает участок в садовом товариществе и здесь «бросает якорь» — теперь он с семьей живет на даче постоянно. Мы заехали к нему в гости и посмотрели, чем их дачный дом лучше квартиры.

Минск — Мурманск — Минск

Дом Виктора находится практически на въезде в большое садовое товарищество рядом со Смолевичами. Он небольшой, в один этаж, с уютной террасой на заднем дворе. Участок выглядит обжито — есть баня, погреб, тепличка, плодовый сад. Всего этого семь лет назад еще не было.

— Я коренной минчанин, с родителями жил, считай, в центре Минска — на улице Осоавиахимовской, — рассказывает Виктор. — Такой улицы на карте уже нет, а раньше она находилась рядом с Воронянского. У нас был свой дом, который нам заменял дачу. Пока я учился в мореходке в Мурманске, его снесли, вместо него дали квартиру.





После учебы Виктор связал свою жизнь с морем, обосновался в городе за полярным кругом. Там он встретил жену Лилю, появились дети. Когда дети окончили там школу, то захотели ухать в Минск.

— А за ними уже и мы переехали, — продолжает Виктор. — И вот лет восемь назад мы решили обзавестись дачей, чтобы хотя бы по выходным и на время отпуска было место для отдыха на природе.

Дачный участок

Сначала искали участки с готовыми домами, но ничего толкового так и не нашли. Виктор говорит, что многие из рассматриваемых были построены откровенно некачественно или хозяева запрашивали неадекватную цену:

— Это даже странно — поживут люди лет десять на даче, а потом выставляют на продажу и в цену закладывают все, что они потратили за это время.

В итоге пришли к выводу, что надо покупать участок и строить самим. Садовое товарищество выбирали исходя из того, что Виктор машину не водит — поэтому нужно было искать место рядом со станцией электричек. Возле самого Минска участки дорогие, поэтому зону поиска расширили, и подходящий нашелся возле Смолевичей.

Он полностью соответствовал запросам супругов — немаленький (10 соток), относительно ровный, рядом электричка и остановка маршруток на Минск.

Норвежский опыт

Проект дома на 70 м² с большой террасой под одной крышей нашли на сайте одной строительной фирмы. Тогда супруги посчитали, что для дачи этой площади более чем достаточно.

— Теперь бы другой проект выбрал, «квадратов» на 30 больше, но тогда же мы не знали, что дача нам станет домом, — говорит Виктор.

А по какой технологии будет строиться дом, Виктор уже знал — по работе он часто бывает в Норвегии и заметил, что там, в суровом климате, все дома каркасные.





— Они полностью себя оправдывают — летом в них прохладно, а зимой тепло, — говорит он. — Поэтому рассматривал только каркасную технологию. Выбрали компанию, которая рекламировала себя как фирма, у которой есть собственное производство. Принесли им проект, обговорили, что мы хотим, и согласовали стоимость. Кстати, строители уложились в смету, ничего по факту переплачивать не пришлось. И построили быстро — в апреле купили участок, а уже в июле можно было въезжать в дом.

Виктор говорит, что его каркасник, готовый к вселению, но только без мебели, обошелся в 36 тысяч долларов. В эту стоимость входит ленточный фундамент, теплые стены (200 мм утеплителя), кровля из битумной черепицы, фасад и внутренняя отделка из имитации бруса.

— Сейчас такой бы дом дешевле обошелся: конкуренция выросла, и цены припали.

Стоит отметить, что Виктор, вернувшись в Беларусь, остался работать во флоте. Поэтому не всегда мог проконтролировать ход строительства — он по месяцу может быть в море.

А строительство не обошлось без «косяков». Например, рабочие промахнулись с размерами санузла, сделали его уже. Правда, выяснилось это уже ближе к приемке дома и решили не исправлять.





В процессе эксплуатации выяснилось, что внутри каркаса любят зимовать мыши-полевки. Одна из причин тому — подполье под домом, куда могли пробраться мыши, а потом пролезть внутрь стен. Поэтому два года назад полы переделали — вместо деревянных по лагам сделали бетонную стяжку.

— Дополнительно на улице установили ультразвуковой отпугиватель, и после этого про мышей забыли.

Электричество — сила!

Изначально из коммуникаций на участке было только электричество. Но этого оказалось достаточно, чтобы сделать проживание на даче таким же комфортным, как и в минской квартире.

Канализацию сделали автономную, септики разместили у границы участка, чтобы был удобный подъезд ассенизаторской машины. Пробурили свою скважину на воду.





— Отапливать дом решил так же, как это заведено в норвежских домах — электричеством. У них в стране газ есть, и он в самом деле принадлежит народу, а не «Газпрому». Но газом они не отапливаются. Они что, глупые? Нет, считать умеют, покупают электроэнергию у Кольской АЭС. Они газ не сжигают, потому что считают, что это неэкологично. А они все за экологию.

Первым обогревателем на электричестве стал электрокамин — он так и остался в интерьере гостиной. По словам хозяина дома, камин, конечно, эффектно выглядит и быстро нагревает гостиную, но при этом потребляет очень много энергии.





— В остальные комнаты планировали поставить простые электрообогреватели, — говорит Виктор. — Я как раз в море был, а жена нашла более современный вариант — инфракрасные настенные обогреватели Uden-S. Они не такие мощные, как обыкновенные конвекторы, не сжигают кислород, в каждой комнате можно сделать свою температуру на термодатчике. Внутри металлического корпуса находится камень. Панель нагревается до рабочей температуры минут за 15−20, а камень внутри остывает после отключения питания более часа. Когда вернулся, созвонился с фирмой, они сделали проект.







В основу работы обогревателя заложен принцип прямого нагрева помещения. Длинноволновые тепловые лучи падают на поверхность стен, пола, различных предметов и постепенно прогревают их. Благодаря взаимному обмену теплом между нагретыми предметами прогревается и воздух

Всего для дома потребовалось шесть приборов мощностью по 0,7 кВт. Позже, когда в доме появилась внучка, добавили под окно в гостиной «теплый плинтус» — это устройство установлено над обыкновенным плинтусом под окном в гостиной и работает так же, как и стандартные панели. А поставили, чтобы холодом от окна не тянуло.

Виктор говорит, что монтаж панелей занял всего лишь один день. Единственный нюанс — к ним пришлось прокладывать проводку отдельно и закрывать ее в кабель-каналах.



«Теплый плинтус»

За панели с монтажом Виктор заплатил примерно 2,5 тысячи долларов. По его словам, теперь те же панели обойдутся гораздо дешевле.

— Общая мощность всех отопительных приборов составляет 6 кВт, однако они никогда не работают все сразу и на полную мощность, — рассказывает владелец дома. — За год нагорает 9−10 тысяч кВт. Это не только отопление — у нас два бойлера горячей воды, кондиционеры, рекуператоры, электроплита, бытовые приборы, скважина, летом еще и бассейн. В среднем мы платим 120 рублей в месяц, и я считаю, что это недорого. Когда заработает АЭС, электроэнергия, надеюсь, подешевеет.



Санузел получился несколько уже, чем по проекту

Виктор дает совет всем, кто только собирается строиться — продумывайте сразу вентиляцию во всех помещениях дома.





— Мы про вентиляцию в комнатах забыли, а когда вспомнили, то уже было поздно, — объясняет он. — Чтобы не разрушать отделку, перекрытие и крышу, в каждой комнате в стене пришлось устанавливать канальный рекуператор, который обеспечивает нормальный воздухообмен. Эти устройства мы ставили дополнительно, каждое из них стоило около 900 рублей плюс монтаж.



Вентиляция

Еще и баня

По планировке дом прост и удобен — из небольшой прихожей-тамбура попадаешь в коридор, ведущий сразу в гостиную-кухню. Слева от входа — две спальни, справа спальня и санузел. Из гостиной попадаешь на большую террасу под общей с домом крышей. Это излюбленное место для семейных посиделок. Чтобы там можно было находиться и в межсезонье, владельцы заказали так называемые мягкие окна из ПВХ. Ими можно полностью закрыть террасу от ветра в межсезонье, а в солнечную погоду даже в мороз здесь держится комфортная плюсовая температура.



Терраса



Мягкие окна из ПВХ-пленки

От террасы дорожка ведет прямо в баню. Она тоже каркасная, 5×4 метра. К ней подведены водопровод и канализация, для горячей воды установлен электробойлер. Виктор говорит, что каркасная технология здесь проявила себя с лучшей стороны. Во-первых, от момента строительства до первого банного дня прошел всего месяц. Во-вторых, парилка быстро нагревается — печка на дровах догоняет температуру до +120оС очень быстро. В-третьих, зимой внутри даже без приборов отопления температура плюсовая, то есть стены не промерзают.



Каркасная баня

Стоимость бани кому-то покажется высокой — около 12 тысяч долларов. В эту сумму входит все: сама баня, печка, бойлер, плитка, сантехника.

Виктор рассуждает, что если все делать своими руками, то получается, конечно, дешевле.

— Вот вам пример, — говорит он — Нужно было поставить забор из металлопрофиля, калитку и ворота по двум сторонам участка (примерно 70 метров погонных). Это мне обошлось в 4 тысячи долларов.





Еще одну сторону (25 метров) уже делали на двоих с соседом из более дорогого евроштакетника. Он все сделал сам, а с меня взял половину потраченных денег на материалы — всего 300 долларов. То есть, если сам строишь, то получается в 3−4 раза дешевле. Но у меня руки, правда, не под строительство заточены.

Для закаток, овощей и фруктов на участке есть погреб.

«Заякорились»

Когда дом построили, семья активно начала его обживать. И в какой-то момент супруги поняли, что не очень-то они хотят возвращаться в столицу. В общем, решили здесь «заякориться».

Виктор говорит, что с каждым годом все больше появляется домов, в которых люди живут постоянно. Причем новые дома строят уже по-другому, сразу с расчетом на то, что их можно будет использовать и зимой.

— Сначала в нашем доме только мы с женой постоянно жили, дети в выходные приезжали, — говорит Виктор. — Но вот дочка родила внучку и уже полтора года с нами живут.





Наибольшая сложность жизни на даче — снегопады. Здесь чистят только дорогу до въезда в СТ, на территорию техника не заходит. Однако для семьи Виктора это большой проблемы не составляет — их дом рядом с воротами товарищества, поэтому эти 20 метров можно и лопатой прокопать.

— Магазина здесь нет, но есть доставка «Евроопт», мы уже года три пользуемся, — говорит Виктор. — А если что-то срочно нужно — можно в деревню пройтись полтора километра, там три магазина. Если в Минск нужно, сел на маршрутку — и через 30 минут ты в городе. Так почему бы здесь не жить? Место хорошее, тихое, свежий воздух и хорошая экология.