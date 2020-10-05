Назван новый симптом COVID-19 для пожилых

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Ученые из Королевского колледжа Лондона предложили внести делирий в официальный перечень симптомов COVID-19: он зачастую сопровождает течение инфекции у пожилых с ослабленным здоровьем, а иногда и вовсе остается единственным проявлением болезни. Исследование опубликовано в журнале Age and Aging.



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Делирий — это психическое расстройство, протекающее с помрачением сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций.

Как пишет ScienceDaily , участниками исследований Королевского колледжа Лондона стали две группы пожилых людей от 65 лет с установленным диагнозом COVID-19: 322 пациента, внепланово госпитализированных в больницу Святого Томаса в Лондоне, и 535 пользователей приложения COVID Symptom Study, которые фиксировали симптомы через приложение.

Ученые обнаружили, что ослабленные пожилые люди, госпитализированные в больницу, с большей вероятностью имели делирий как один из симптомов, — по сравнению с людьми их возраста с более крепким здоровьем. Делирий, наряду с усталостью и одышкой, также чаще встречались у пользователей приложения COVID Symptom Study, которые говорили об ослабленном здоровье. При этом треть пользователей приложения, испытывающих делирий, не сообщали о «классических» симптомах COVID-19 — кашле и повышенной температуре, в то время как делирий был единственным симптомом примерно для каждого пятого (18,9%) госпитализированного пациента.

Авторы работы подчеркивают, что стоит обращать внимание на делирий как возможный ранний симптом COVID-19 у пожилых с ослабленным здоровьем даже при отсутствии более типичных симптомов: кашля и жара.