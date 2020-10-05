«Диктатор» и «Вендетта». Эти фильмы запрещены в Беларуси – сколько из них вы смотрели?

Источник материала: KYKY

В эфире наша непостоянная рубрика «беларуская кинозапрещенка от Никиты Монича» – научного сотрудника, востоковеда и лучшего по мнению многих беларусов экскурсовода.

Напомним, до этого лета Никита работал в Национальном художественном музее, но в июле ушел с работы «по соглашению сторон». Дело в том, что директору музея не понравился пост Монича про «старого деда», а Никите не понравилось предложение директора удалить этот пост с личной страницы. Вот они и придумали «компромисс» в виде увольнения.

Всё, не будем томить, слово Никите.

«Слишком много в последнее время нам, беларусам, запрещают. Наверное, от чего-то сверхужасного ограждают. Недавно, к примеру, обнаружил занимательнейшую статью в Википедии: « Список фильмов, запрещенных к распространению в Республике Беларусь » – очень рекомендую!

Психику самой изнеженной части беларусов защитили от просмотра блестящих, на мой взгляд, «Ад каннибалов» и «Ад каннибалов 2», «Крипер», «Кровавая жатва» и прочей Техасской резни бензопилой. Особенно актуально звучит название ленты «Кровососущие уроды».

Другую группу «запрещенки» составляет порно разной степени художественности: безобидный и бессмысленный фильм-концерт с минетом «9 песен», «С широко закрытыми глазами». Почти весь Тинто Брасс и Паоло Пазолини, разумеется. «Антихрист» фон Триера (нет, я не считаю его художественной порнухой – классный фильм). Особняком в этой группе стоит фильм «Зак и Мири снимают порно», потому что порнографии в этой комедии как бы и нет, а название и фабула – есть. Не читали в Госрегистре Конфуция, к сожалению.

Не знаю, по какой категории запретили «Код да Винчи» – тайно надеюсь, что просто потому, что фильм хреновый. Знаю, почему запретили фильм «Диктатор». Возмущен и опустошен, тем что обнаружил в списке милый моему сердцу «Изображая жертву». «Город Бога», я думаю, пошел под нож, потому что они называют так Рио-де-Жанейро, а не Шклов или, на худой конец, Минск. Остается раскидать по подгруппам фильмы «Борат» и «Зеленый слоник», но это сами.

Скромным особняком держится в данном списке замечательный фильм «V значит вендетта». Удивительное дело, но он оказался аж 2006 года. Нам, беларусам, привыкшим измерять время пятилетками прошлого, это может показаться весьма символичным. К тому же, посмотреть запрещенный в стране фильм – само по себе дело богоугодное. А выбирая между «Вендеттой» и «Беспредельным террором» (неизвестный мне фильм из списка), лучше «Вендетта». Террор нам и так на улицах показывают.

Я надеюсь, что вы уже нашли себе кинопланы на ближайшие вечера, если же нет, то (пере/по)смотрите «V – значит вендетта». Прекрасный фильм:

сценарий от Вачовски (до рестайлинга);

стильные персонажи;

блистательные Натали Портман и Стивен Фрай;

вирус и власти скрывают (но наоборот);

жалкий злодей с усами;

все носят маски (но не из-за вируса);

наша взяла.

Еще по названию очень заинтересовал запрещенный фильм «Пердита Дуранго». Сюжет также интригует. Кто смотрел – поделитесь впечатлениями, пожалуйста.

А может быть устроить встречу любителей «V - значит Вендетта» где-нибудь в хорошем месте? Например, в Красном дворике? Но не позднее 5 ноября, разумеется».