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«Диктатор» и «Вендетта». Эти фильмы запрещены в Беларуси – сколько из них вы смотрели?

05.10.2020 18:05 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В эфире наша непостоянная рубрика «беларуская кинозапрещенка от Никиты Монича» – научного сотрудника, востоковеда и лучшего по мнению многих беларусов экскурсовода.

Напомним, до этого лета Никита работал в Национальном художественном музее, но в июле ушел с работы «по соглашению сторон». Дело в том, что директору музея не понравился пост Монича про «старого деда», а Никите не понравилось предложение директора удалить этот пост с личной страницы. Вот они и придумали «компромисс» в виде увольнения. 

Всё, не будем томить, слово Никите. 

«Слишком много в последнее время нам, беларусам, запрещают. Наверное, от чего-то сверхужасного ограждают. Недавно, к примеру, обнаружил занимательнейшую статью в Википедии: «Список фильмов, запрещенных к распространению в Республике Беларусь» – очень рекомендую! 

Психику самой изнеженной части беларусов защитили от просмотра блестящих, на мой взгляд, «Ад каннибалов» и «Ад каннибалов 2», «Крипер», «Кровавая жатва» и прочей Техасской резни бензопилой. Особенно актуально звучит название ленты «Кровососущие уроды». 

Другую группу «запрещенки» составляет порно разной степени художественности: безобидный и бессмысленный фильм-концерт с минетом «9 песен», «С широко закрытыми глазами». Почти весь Тинто Брасс и Паоло Пазолини, разумеется. «Антихрист» фон Триера (нет, я не считаю его художественной порнухой – классный фильм). Особняком в этой группе стоит фильм «Зак и Мири снимают порно», потому что порнографии в этой комедии как бы и нет, а название и фабула – есть. Не читали в Госрегистре Конфуция, к сожалению.

Не знаю, по какой категории запретили «Код да Винчи» – тайно надеюсь, что просто потому, что фильм хреновый. Знаю, почему запретили фильм «Диктатор». Возмущен и опустошен, тем что обнаружил в списке милый моему сердцу «Изображая жертву». «Город Бога», я думаю, пошел под нож, потому что они называют так Рио-де-Жанейро, а не Шклов или, на худой конец, Минск. Остается раскидать по подгруппам фильмы «Борат» и «Зеленый слоник», но это сами.

Скромным особняком держится в данном списке замечательный фильм «V значит вендетта». Удивительное дело, но он оказался аж 2006 года. Нам, беларусам, привыкшим измерять время пятилетками прошлого, это может показаться весьма символичным. К тому же, посмотреть запрещенный в стране фильм – само по себе дело богоугодное. А выбирая между «Вендеттой» и «Беспредельным террором» (неизвестный мне фильм из списка), лучше «Вендетта». Террор нам и так на улицах показывают.

Я надеюсь, что вы уже нашли себе кинопланы на ближайшие вечера, если же нет, то (пере/по)смотрите «V – значит вендетта». Прекрасный фильм:

  • сценарий от Вачовски (до рестайлинга);
  • стильные персонажи;
  • блистательные Натали Портман и Стивен Фрай;
  • вирус и власти скрывают (но наоборот);
  • жалкий злодей с усами;
  • все носят маски (но не из-за вируса);
  • наша взяла.

Еще по названию очень заинтересовал запрещенный фильм «Пердита Дуранго». Сюжет также интригует. Кто смотрел – поделитесь впечатлениями, пожалуйста.
А может быть устроить встречу любителей «V - значит Вендетта» где-нибудь в хорошем месте? Например, в Красном дворике? Но не позднее 5 ноября, разумеется».

 
Теги: Минск
 
 
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В эфире наша непостоянная рубрика «беларуская кинозапрещенка от Никиты Монича» – научного сотрудника, востоковеда и лучшего по мнению многих беларусов...
 
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