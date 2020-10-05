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Они возвращаются. Самая уродливая обувь снова в моде

05.10.2020 18:07 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: bazaar.ru

Ugly shoes, которые в свое время были названы самой некрасивой обувью, да к тому же подверглись критике ортопедов, не собираются с нами расставаться.

«Валенки», которые в нулевые носили с плюшевыми костюмами — и которые все считали хотя и удобными, но жутко уродливыми, возвращаются на подиумы.

Первой ласточкой стало объявление о грядущем коллабе компании UGG с Telfar — той самой маркой, которая выпускает самые популярные — и самые труднодоступные — сумки 2020 года, пишет Harper's Bazaar. Тельфар Клеменс сегодня точно входит в число тех дизайнеров, которые модным могут сделать что угодно. И можно не сомневаться, что с его версией уггов именно так и выйдет. Объявил о грядущем сотрудничестве он снимком в Instagram — и сразу поднял бурю, хотя выйти результаты работы должны в 2021 году. Клеменс, кстати, работает с уггами не впервые: они уже были у него на подиуме в 2010 и 2014 году, когда за маркой так пристально никто не следил.

Вскоре после случилась еще одна неожиданная коллаборация с UGG — на показе Molly Goddard во время лондонской недели моды. Британка делает пышные «принцессочьи» платья — самое популярное, розовое, из них вы наверняка помните на Вилланель в «Убивая Еву». Любят их звезды и вне экрана: например, Рианна с Зендайей. В весенней коллекции Годдард обнаружились сразу три модели на основе старых добрых уггов: классические валенки, расшитые контрастными цветами-завитушками, мюли на платформе и кудрявые тапочки.

И это, говорят, еще не все: по слухам, UGG готовят еще одну коллаборацию — какую, пока неизвестно. Получится ли у уггов и впрямь сменить имидж, и стать модными — а не просто удобной обувь для аэропорта или прогулки с собакой?





 
 
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Ugly shoes, которые в свое время были названы самой некрасивой обувью, да к тому же подверглись критике ортопедов, не собираются с нами расставаться.
 
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