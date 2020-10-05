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Они возвращаются. Самая уродливая обувь снова в моде
05.10.2020 18:07 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: bazaar.ru
Ugly shoes, которые в свое время были названы самой некрасивой обувью, да к тому же подверглись критике ортопедов, не собираются с нами расставаться.
«Валенки», которые в нулевые носили с плюшевыми костюмами — и которые все считали хотя и удобными, но жутко уродливыми, возвращаются на подиумы.
Первой ласточкой стало объявление о грядущем коллабе компании UGG с Telfar — той самой маркой, которая выпускает самые популярные — и самые труднодоступные — сумки 2020 года, пишет
Вскоре после случилась еще одна неожиданная коллаборация с UGG — на показе Molly Goddard во время лондонской недели моды. Британка делает пышные «принцессочьи» платья — самое популярное, розовое, из них вы наверняка помните на Вилланель в «Убивая Еву». Любят их звезды и вне экрана: например, Рианна с Зендайей. В весенней коллекции Годдард обнаружились сразу три модели на основе старых добрых уггов: классические валенки, расшитые контрастными цветами-завитушками, мюли на платформе и кудрявые тапочки.
И это, говорят, еще не все: по слухам, UGG готовят еще одну коллаборацию — какую, пока неизвестно. Получится ли у уггов и впрямь сменить имидж, и стать модными — а не просто удобной обувь для аэропорта или прогулки с собакой?
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Ugly shoes, которые в свое время были названы самой некрасивой обувью, да к тому же подверглись критике ортопедов, не собираются с нами расставаться.
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