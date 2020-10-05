В редакцию независимого гомельского портала «Сильные новости» пришли силовики

Источник материала: Ежедневник

Днем в понедельник, 5 октября, в редакцию гомельского портала «Сильные Новости» пришли неизвестные в масках, они проводят обыск.

"Какие-то люди в масках. Хотят изъять все, что касается работы Анны Якштас", — сообщают сотрудники редакции, пишет TUT.BY .

Напомним, главного редактора Анну Якштас и ее мужа Дениса, также сотрудника редакции, задержали утром 3 октября. Их обвиняют по административной статье. К обеду понедельника суд над журналистами еще не состоялся, они остаются под стражей.

Позже основатель и владелец портала Петр Кузнецов сообщил TUT.BY:

— Около 15.00 в дверь офиса позвонила женщина и представилась работницей домоуправления. Когда дверь открылась, в офис вошли ОМОН и люди в штатском. Они провели осмотр помещения. Объяснили, что осмотр связан с административным делом в отношении редактора Анны Якштас.

Осмотр продлился полтора часа. Силовики забрали из офиса всю технику и телефоны.

Кузнецов оценивает действия силовиков «во первых, как попытку психологического давления. Во вторых, думаю, они хотят максимально плотно изучить нашу работу, чтобы в рамках административного дела в отношении редактора, возможно, найти зацепку для заведения какого-либо уголовного дела или закрытия портала»

Милиция официально пока ничего не комментирует.

