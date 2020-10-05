МВД Беларуси задержало специалиста, превратившего водомет в городского кита

Источник материала: АФН

МВД Беларуси задержало 5 участников Марша освобождения политзаключенных по подозрению в грубом нарушении общественного порядка. Впрочем, граждане страны ен согласятся с формулировками силовиков.

«Сотрудники ГУБОПиК МВД установили личности тех, кто отметился активными противоправными действиями во время несанкционированных массовых мероприятий в Минске. Молодые люди (от 21 до 30 лет) координировали толпу, а также участвовали в сцепке и блокировании дорожного движения», - сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Силовики задержали 27-летнего жителя Столинского района, который разукомплектовал водомет (вырвал гидронасосы), а также 26-летнего жителя Минска, забросавшего спецтехнику камнями.

«Еще два 21-летних парня из Несвижа и Могилева подозреваются в том, что заклеили объектив камеры наружного наблюдения на здании Центра изоляции правонарушителей. Личность их третьего подельника устанавливается», - сообщила Чемоданова.

«Сейчас молодые люди в ИВС. В их отношении составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Материалы проверки по фактам участия задержанных в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, направлены следователям для дачи правовой оценки. Известно, что некоторые задержанные являлись активными участниками августовских массовых беспорядков в Минске, в связи с чем сейчас проходят фигурантами по уголовному делу», - говорится в сообщении.

Судя по всему, число политзаключенных в стране продолжит расти.