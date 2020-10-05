В больших «Еврооптах» мясо и колбасы подешевели на треть

В гипермаркетах «Евроопт» резко подешевели колбасы и мясо. На некоторые позиции цена снижена на треть. Партии мясных изделий по новой цене уже поступили в гипермаркеты формат Hyper.

Сэкономить можно на покупке мяса, фарша, паштетов, колбас, сарделек и сосисок. В течение двух дней – 5 и 6 октября – во время акции «Мясные дни» цены них будут одними из самых низких в стране.

Особенно богатым будет выбор колбас. Так, вареную докторскую колбасу сейчас продают по 4,99 рубля за кило, кило сырокопченой «Оригинальной застольной» – по 11,99, а варено-копченый «Сервелат Барбадос новый» – по 9,99. Любители сарделек и сосисок могут приобрести их по 4,99 рубля за кило.

«Вкусные» цены установлены и на мясо: килограмм свинины для отбивных идет за 11,99 рубля, окорочков – за 4,49. Есть также натуральный куриный фарш за 5,99 рубля для домашних котлет.