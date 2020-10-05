Федерация футбола Грузии подтвердила, что матч против Беларуси состоится 8 октября, но без зрителей

Согласно решению исполкома УЕФА, с октября этого года страны-участницы организации будут принимать решение об ограниченном количестве болельщиков, посещающих матчи сборной УЕФА и клубов, с учетом эпидемической ситуации в стране.





Как отмечалось на заседании совета, сбор тысяч болельщиков в одном месте сопряжен с особыми эпидемиологическими рисками, поэтому по рекомендации эпидемиологов и специалистов здравоохранения было принято решение провести матч между сборными Грузии и Беларуси 8 октября на тбилисской «Динамо Арене» без зрителей.