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Минчане остались без нормальной воды из-за очередного дворца Лукашенко
Источник материала: Партизан
Генпрокуратура сообщает, что комплексная проверка безопасности системы водоснабжения Минска и обстоятельств, повлекших в 2020 году аварийные ситуации, выявила системные нарушения в деятельности госорганов.
В частности, как передает
При этом должностные лица и работники системы водоснабжения не владели навыками действий в чрезвычайных ситуациях. Грубые нарушения и бездействие выявлены и в работе санитарно-гигиенической службы столицы.
По требованию Генпрокуратуры Минский горисполком и Министерство здравоохранения приняли комплекс мер для исправления ситуации:
новые руководители служб наладили должный санитарный контроль за качеством питьевого водоснабжения;
выработан алгоритм взаимодействия экстренных служб для минимизации чрезвычайных происшествий.
Минжилкомхоз и Мингорисполком активизировали работы по модернизации системы очистки и подачи воды.
Тем временем «Минскводоканал» сообщает, что в связи с очередным повреждением водовода по улице Лобанка возможно ухудшение качества воды во Фрунзенском районе по улицам: Одинцова, Бурдейного, Неманская, Якубовского, Каменногорская, Притыцкого, Кунцевщина, Лещинского, Мазурова.
Напомним, что минчанам обещали нормальную воду еще к 2015 году, но все время реализацию проекта откладывали из-за "недостатка" денег. Зато именно за счет средств Мингорисполкома, то есть денег столичных жителей, велось строительство помпезной резиденции Лукашенко, именуемой "дворцом независимости".
Полагаем, ято за те деньги, которые власти украли у нас на этот дворец, можно было бы обеспечить хорошей водой не только Минск, но жителей всей страны.
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Генпрокуратура сообщает, что комплексная проверка безопасности системы водоснабжения Минска и обстоятельств, повлекших в 2020 году аварийные ситуации, выявила...
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