Минчане остались без нормальной воды из-за очередного дворца Лукашенко









officelife , «Минскводоканал» не обеспечивал соблюдение технологических регламентов в ходе ремонтных работ и эксплуатации питьевых водопроводов. Высокая степень изношенности водопроводных сетей стала одной из причин аварийности. В частности, как передает, «Минскводоканал» не обеспечивал соблюдение технологических регламентов в ходе ремонтных работ и эксплуатации питьевых водопроводов.





При этом должностные лица и работники системы водоснабжения не владели навыками действий в чрезвычайных ситуациях. Грубые нарушения и бездействие выявлены и в работе санитарно-гигиенической службы столицы.





По требованию Генпрокуратуры Минский горисполком и Министерство здравоохранения приняли комплекс мер для исправления ситуации:





новые руководители служб наладили должный санитарный контроль за качеством питьевого водоснабжения;

выработан алгоритм взаимодействия экстренных служб для минимизации чрезвычайных происшествий.

Минжилкомхоз и Мингорисполком активизировали работы по модернизации системы очистки и подачи воды.





Тем временем «Минскводоканал» сообщает, что в связи с очередным повреждением водовода по улице Лобанка возможно ухудшение качества воды во Фрунзенском районе по улицам: Одинцова, Бурдейного, Неманская, Якубовского, Каменногорская, Притыцкого, Кунцевщина, Лещинского, Мазурова.





Напомним, что минчанам обещали нормальную воду еще к 2015 году, но все время реализацию проекта откладывали из-за "недостатка" денег. Зато именно за счет средств Мингорисполкома, то есть денег столичных жителей, велось строительство помпезной резиденции Лукашенко, именуемой "дворцом независимости".



