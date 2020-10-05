Беларусь перенаправит свой грузопоток из Прибалтики в Россию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Переориентация белорусских грузоперевозок из Прибалтики в Россию – эта тема стала одной их главных на встрече президента республики Александра Лукашенко и председателя Таможенного комитета Юрия Сенько, передает телеканал «МИР 24».

Эксперты оценивают экономический эффект, если белорусские калийные удобрения, нефтепродукты и другие товары будут экспортировать не через литовские порты, а через российский порт Усть-Луга недалеко от Петербурга. Это может быть выгодно и логистическим центрам, расположенным в Беларуси.

«Как Таможенный комитет видит переориентацию этих грузов и в развитие этого наши логистические центры? У нас созданы мощные логистические центры. Очень многие услуги, в том числе для наших субъектов хозяйствования и для субъектов хозяйствования стран ЕАЭС, оказываются в Литве. Но, насколько я информирован, эти услуги мы можем оказать этим перевозчикам в Беларуси», – сказал Лукашенко.

«Таможенную границу Республики Беларусь со странами Балтии, Польши и Украины за восемь месяцев пересекло 71 млн тонн товаров. Это на 15% ниже, чем за такой же период прошлого года. На эту статистику повлияла в том числе Россия, которая на 30% снизила объем нефтепродуктов, которые реализовывались для стран Западной Европы. Наше уменьшение экспорта и импорта произошло только на 10%.В основном это железнодорожный транспорт. На автомобильных пунктах пропуска практически не отразилось», – сообщил председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Юрий Сенько.

Ранее президент Беларуси во время встречи с губернатором Ленинградской области заявил о заинтересованности в совместном строительстве терминала в Усть-Луге. Цена вопроса – от 2,5 до 25 миллиардов российских рублей.