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Беларусь перенаправит свой грузопоток из Прибалтики в Россию
05.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Переориентация белорусских грузоперевозок
Эксперты оценивают экономический эффект, если белорусские калийные удобрения, нефтепродукты и другие товары будут экспортировать не через литовские порты, а через российский порт Усть-Луга недалеко от Петербурга. Это может быть выгодно и логистическим центрам, расположенным в Беларуси.
«Таможенную границу Республики Беларусь со странами Балтии, Польши и Украины за восемь месяцев пересекло 71 млн тонн товаров. Это на 15% ниже, чем за такой же период прошлого года. На эту статистику повлияла в том числе Россия, которая на 30% снизила объем нефтепродуктов, которые реализовывались для стран Западной Европы. Наше уменьшение экспорта и импорта произошло только на 10%.В основном это железнодорожный транспорт. На автомобильных пунктах пропуска практически не отразилось», – сообщил председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Юрий Сенько.
Ранее президент Беларуси во время встречи с губернатором Ленинградской области заявил о заинтересованности в совместном строительстве терминала в Усть-Луге. Цена вопроса – от 2,5 до 25 миллиардов российских рублей.
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Калийные удобрения, нефтепродукты и другие товары будут экспортироваться не через литовские порты, а через российский порт Усть-Луга.
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