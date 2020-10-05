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Сотрудника «Сильных новост» Денис Якштас арестован на 15 суток

05.10.2020 18:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Советского района Гомеля 5 октября рассмотрел административный протокол по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированной акции) и арестовал на 15 суток сотрудника редакции гомельского сайта «Сильные новости» Дениса Якштаса.

Сотрудника «Сильных новост» Денис Якштас арестован на 15 суток

Он был задержан 3 октября вместе с женой — главным редактором «Сильных новостей» Анной Якштас. Выходные они провели в изоляторе временного содержания, несмотря на то что у них двое несовершеннолетних детей.

4 октября была задержана журналистка сайта Надежда Пужинская. Она находится в ИВС, суда над ней пока не было.

5 октября в редакции «Сильных новостей» милиция изъяла всю технику и мобильные телефоны пяти сотрудников, которые находились там.

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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Суд Советского района Гомеля 5 октября рассмотрел административный протокол по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированной акции) и арестовал на 15 суток...
 
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