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Сотрудника «Сильных новост» Денис Якштас арестован на 15 суток
Источник материала: Навiны
Суд Советского района Гомеля 5 октября рассмотрел административный протокол по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированной акции) и арестовал на 15 суток сотрудника редакции гомельского сайта «Сильные новости» Дениса Якштаса.
Он был задержан 3 октября вместе с женой — главным редактором «Сильных новостей» Анной Якштас. Выходные они провели в изоляторе временного содержания, несмотря на то что у них двое несовершеннолетних детей.
4 октября была задержана журналистка сайта Надежда Пужинская. Она находится в ИВС, суда над ней пока не было.
5 октября в редакции «Сильных новостей» милиция
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Суд Советского района Гомеля 5 октября рассмотрел административный протокол по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированной акции) и арестовал на 15 суток...
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