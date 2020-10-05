Сотрудника «Сильных новост» Денис Якштас арестован на 15 суток

Суд Советского района Гомеля 5 октября рассмотрел административный протокол по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированной акции) и арестовал на 15 суток сотрудника редакции гомельского сайта «Сильные новости» Дениса Якштаса.





Он был задержан 3 октября вместе с женой — главным редактором «Сильных новостей» Анной Якштас. Выходные они провели в изоляторе временного содержания, несмотря на то что у них двое несовершеннолетних детей.

4 октября была задержана журналистка сайта Надежда Пужинская. Она находится в ИВС, суда над ней пока не было.