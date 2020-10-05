В Гомеле задержан Денис Кобрусев, милиция подозревает его в администрировании телеграм-чата «Гомель перемен»

В Гомеле 5 октября задержан эколог, эксперт градостроительной деятельности Денис Кобрусев.





Перед задержанием сотрудники милиции и ОМОН провели осмотр его квартиры и изъяли технику. Как сообщила БелаПАН жена задержанного, милиция заподозрила его в администрировании телеграм-чата «Гомель перемен» — якобы Кобрусев размещал там призывы к несанкционированным акциям.

Сейчас активист находится в Центральном РОВД Гомеля.