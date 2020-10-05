Очереди фур на границе не уменьшаются

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 окт – Sputnik. Более тысячи большегрузных автомобилей по-прежнему ожидают выезда из Беларуси в страны Евросоюза, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета республики.

По информации ГПК по состоянию на вечер понедельника 5 октября, в очередях на границе стоят 1100 фур.

Самые большие очереди скопились на литовском направлении: в пункте пропуска "Каменный Лог" – свыше 290 авто, в "Бенякони" – более 190, в "Привалке" – свыше 140, в "Котловке" – более 90.

Стоят машины и на выезд в Латвию: в "Григоровщине" – более 120 фур, в "Урбанах" – свыше 130.

Очереди ни выезд в Польшу есть только в двух пунктах пропуска – в "Брузгах" (более 140 фур) и "Козловичах" (свыше 10).

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время выступления на женском форуме в Минске, что республика "вынуждена закрыть государственную границу с запада".

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