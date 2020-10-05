Против 19 граждан, распространивших в интернете данные о сотрудниках милиции, возбуждены уголовные дела

Источник материала: Onliner

Сотрудники главного управления собственной безопасности по Минску МВД Беларуси продолжают устанавливать лиц, которые на различных интернет-ресурсах публикуют сведения о сотрудниках милиции и их родственниках, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

«На данный момент в отношении граждан, совершивших вышеуказанные деяния, возбуждено порядка 20 уголовных дел. К примеру, 25-летний задержанный признается, что поддался на провокации Telegram-каналов и написал нелестные слова более чем десятку сотрудников милиции — теперь раскаивается. А женщина-почтальон, начитавшись призывов „сливать“ конфиденциальные данные правоохранителей, воспользовалась своими служебными полномочиями и сообщила сведения о 35 гражданах, в том числе и о сотрудниках милиции», — комментируют в милиции.