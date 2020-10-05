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Standard & Poor's подтвердило рейтинг Беларуси на уровне «B», прогноз негативный
Источник материала: Onliner
2 октября 2020 г. рейтинговое агентство «Стэндард энд Пурс» подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «B», сохранив «негативный» прогноз,
Рейтинги Беларуси поддерживаются улучшенной в последние годы макроэкономической политикой, о чем свидетельствуют приверженность режиму плавающего обменного курса, более жесткая фискальная политика и близкая к целевому уровню инфляция.
Сохранение негативного прогноза отражает риски для стабильности финансовой системы, учитывая недавний частичный отток депозитов и повышенный спрос на иностранную валюту.
По мнению аналитиков, санкции, объявленные ЕС, неустойчивые настроения в отношении развивающихся рынков и сравнительно слабые экономические показатели, в том числе из-за пандемии COVID-19, отразятся на доступе Беларуси к иностранным рынкам капитала в ближайшие месяцы.
Агентство прогнозирует сокращение экономики Беларуси в 2020 г. на 3%.
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2 октября 2020 г. рейтинговое агентство «Стэндард энд Пурс» подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в...
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