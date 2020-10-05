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Больше 190 тысяч белорусов получают минимальную пенсию по возрасту

05.10.2020 19:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси 192 тысячи человек получали в 2019 году минимальную пенсию по возрасту, следует из данных Белстата. Эти выплаты назначают тем, кто выработал трудовой стаж, но уплаченные страховые взносы не позволяют назначить выплаты выше минимальных. Для сравнения: в 2010 году насчитывалось 42 тысячи получателей этих пенсий. На начало этого года минимальная пенсия по возрасту составляла почти 58 рублей (а если с учетом доплаты в 20% от средней зарплаты, то 243 рубля).


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Число получателей минимальных пенсий по возрасту сокращается два последних года — в 2018-м и 2019-м. Однако их по-прежнему заметно больше, чем, к примеру, в 2010 году, тогда их насчитывалось 42 тысячи.

Эти пенсии назначают тем, кто выработал трудовой стаж (25 и 20 лет у мужчин и женщин соответственно), но размер уплаченных страховых взносов не позволяет назначить выплаты выше минимальных.

Минимальные пенсии по возрасту, которые привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума, пересматривали раз в три месяца. Минимальные трудовые выплаты по возрасту составляет 25% наибольшей величины БПМ в среднем на душу населения. К примеру, в начале этого года эта сумма составляла почти 58 рублей. К этой сумме доплачивают 20% от средней зарплаты, с учетом этого выплаты составляли 243,11 рубля.

Ранее сообщалось, что на размер пенсии по возрасту оказывают влияние два фактора: продолжительность трудового стажа и размер дохода, с которого выплачиваются взносы в ФСЗН. Некоторые белорусы уплачивают страховые взносы в ФСЗН с минимальной зарплаты. Так поступают, к примеру, многие индивидуальные предприниматели.

 
 
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На начало этого года минимальная пенсия по возрасту составляла почти 58 рублей (а если с учетом доплаты в 20% от средней зарплаты, то 243 рубля).
 
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