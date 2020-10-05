Вот как в новом сезоне будет выглядеть главный персонаж самого популярного сериала Netflix

Источник материала: Tut.by

Британский актер Генри Кавилл показал, как будет выглядеть его персонаж Ведьмак во втором сезоне одноименного сериала. Фото он опубликовал в своем Instagram.



Фото: instagram.com/henrycavill

Кавилл опубликовал две фотографии с черной кожаной броней. Именно она будет служить ему основной защитой во втором сезоне нетфликовского сериала «Ведьмак». Для проекта это нововведение: в первом сезоне броня Геральта из Ривии менялась в зависимости от времени действия. В новых же сериях костюм практически не будут менять.

Пост Генри сопроводил цитатой из сочинений Анджея Сапковского о Ведьмаке.

— Может оказаться, — сказал седовласый через мгновение, — что их товарищи или друзья могут спросить, что случилось с этими злыми людьми. Скажи им, что Волк их укусил. Белый Волк. И добавь, что они должны продолжать оглядываться через плечо. Однажды они оглянутся и увидят Волка.

«Ведьмак» — самый популярный сериал Netflix. Это киноадаптация романов польского писателя Анджея Сапковского в жанре фэнтези. Действие разворачивается в вымышленном мире, где монстрам и людям приходится делить землю. Иногда люди прибегают к помощи ведьмаков — охотников на монстров.

Когда выйдет второй сезон, не уточняется: сейчас идут его съемки.

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