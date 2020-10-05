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БКК освоила поставку хлоркалия по Северному морскому пути

05.10.2020 19:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусская калийная компания сообщила о первой поставке калийных удобрений из литовского порта Клайпеда в Китай по Северному морскому пути. Похоже, развод с Литвой по вопросу перенаправления грузопотока в российские порты откладывается на неопределенный срок.

"Сегодня, 5 октября 2020 года из порта Клайпеда в Китай впервые прибыли по Северному морскому пути (через воды Северного Ледовитого океана и затем через Берингов пролив) два судна с белорусским хлористым калием", - говорится в сообщении на сайте БКК.

«Срок доставки груза на этих судах сократился в полтора раза по сравнению с традиционным маршрутом, существенно уменьшились и расходы на фрахт. Этот смелый проект подчеркивает стремление к БКК к постоянному повышению качества сервиса, но кроме того – вносит свой значительный вклад в развитие глобальной стратегической инициативы «Один пояс, один путь», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, БКК подписала контракт с Китаем на поставку хлоркалия в 2020 году по цене $220 за тонну, что на $70 за тонну ниже уровня предыдущих договоров.

 
 
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Белорусская калийная компания сообщила о первой поставке калийных удобрений из литовского порта Клайпеда в Китай по Северному морскому пути. Похоже, развод с...
 
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