Криптобиржа Kuna отказалась сливать ДФР КГК персональную информацию о фонде BYSOL

Источник материала: АФН

Основатель криптобиржи KUNA.IO Михаил Чобанян не просто отказался предоставлять ДФР Госконтроля Беларуси персональнальную информацию о Фонде солидарности BYSOL/Belarus solidarity foundation, но и выложил в открытый доступ скан запроса, который дает представление о том, какая деятельность кипит в недрах этого ведомства.

«На прошлой неделе, мы получили очень интересное письмо от Департамента финансовых расследований Республики Беларусь. У меня было где-то такое же удивление, как и у вас сейчас. Если коротко: они хотят получить персональную информацию о Фонд солидарности BYSOL/Belarus solidarity foundation. Это тот фонд, который помогает финансово, тем кто был уволен за митинги или стал жертвой репрессий со стороны правительства РБ», - сообщил Михаил Чобанян.

«Уважаемые сотрудники госорганов РБ. Публично вам отвечаю.

1) Мы, как и весь цивилизованный мир, не поддерживаем насилие и отказ от диалога с оппонентами. Почитайте статью 3 Конституции РБ. Народ сделал свой выбор!

2) В отличие от наших коллег из китайских площадок, мы не сливаем информацию о наших пользователях.

Более того, с сегодняшнего дня я открыто заявляю о поддержке братского народа - белорусов. Я связался с организаторами фонда BYSOL, и мы создали для них краудфандинговую страницу. Теперь помочь белорусам стало легче. https://my.kuna.io/kunaid-bysol

Нет насилию, да диалогу!»

Свое «признание» Михаил подытожил фразой «Да, я понимаю, что теперь я не въездной в РБ, пусть будет так, зато моя совесть чиста».