Тихановская сказала, что хотела бы встретиться с Путиным

reform.by Встреча прошла в галерее искусств, где проходит выставка политических плакатов и инсталляций на тему протестов в Беларуси. На ней обсуждали ситуацию в нашей стране, смелость и креативность протестующих, проблему вынужденной эмиграции. Тихановская подчеркнула, что надеется, что все покинувшие Беларусь из-за политической ситуации смогут вернуться как можно скорее, и в том числе для этого она встречается с европейскими политиками и добивается запуска переговоров о новых выборах, пишет





«Я из простых людей. Поверьте мне, я знаю, кто я и почему я тут. Я здесь благодаря беларусскому народу. Я среди вас, и я одна из вас», — сказала Светлана.





Ее также спросили, с кем бы она хотела встретиться как политик.





«С Владимиром Путиным – чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко», — сказала Тихановская.





На вопрос, с кем Светлана хочет увидеться не как политик, она ответила: «С Сергеем Тихановским».