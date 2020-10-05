|
БКК впервые поставила калий в Китай по Северному морскому пути
Источник материала: Партизан
Белорусская калийная компания впервые отправила хлористый калий в Китай по Северному морскому пути.
5 октября два судна с грузом, вышедшие из Клайпеды, прибыли в Китай через Северный Ледовитый океан и Берингов пролив,
Срок доставки груза по этому маршруту в полтора раза меньше, чем по традиционному, что позволило существенно уменьшить расходы на фрахт.
«Этот смелый проект подчеркивает стремление к БКК к постоянному повышению качества сервиса, но кроме того – вносит свой значительный вклад в развитие глобальной стратегической инициативы «Один пояс, один путь», – говорится в сообщении БКК.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская калийная компания впервые отправила хлористый калий в Китай по Северному морскому пути.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)