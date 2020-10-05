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Парню, который сфотографировался с деталью от водомета, дали 15 суток

05.10.2020 19:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На воскресном марше 4 октября против тех, кто вышел на митинг, применили водометы. В знак протеста один водомет протестующие разобрали: вытянули красную деталь и емкость с краской.



С деталью от водомета позже фотографировались протестующие, снимок разошелся по телеграм-каналам. И хоть лицо человека, который держал в руках деталь, было замазано, вскоре его нашла милиция.

- Личность молодого человека установлена, он был привлечен к административной ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии, - сообщила порталу Onliner официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

В суде Центрального района журналистам подтвердили, что парня судили. Решение суда - 15 суток.
 
 
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На воскресном марше 4 октября против тех, кто вышел на митинг, применили водометы. В знак протеста один водомет протестующие разобрали: вытянули красную деталь и...
 
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