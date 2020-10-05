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Послы Беларуси в Литве и Польше вернулись в Минск для консультаций

05.10.2020 19:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Послы Беларуси в Литве Валерий Барановский и в Польше Владимир Чушев вернулись в Минск для консультаций, сообщил БелаПАН пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Послы Беларуси в Литве и Польше вернулись в Минск для консультаций

Решение об отзыве послов было принято 2 октября после того, как Евросоюз ввел санкции в отношении 40 белорусских должностных лиц, которых считает виновными в фальсификации президентских выборов в стране и репрессиях в отношении участников акций протеста.

Минск также потребовал от Вильнюса и Варшавы сократить число дипломатов в Беларуси. Литве предложено сократить число дипломатов с 25 до 14, Польше — с 50 до 18.

«Совершенно очевидно то, что мы довольно долго и терпеливо отслеживали все откровенно недружественные телодвижения в отношении нашей страны со стороны Польши и Литвы, — заявил 2 октября Глаз. — Мы призывали к благоразумию, вдумчивой, объективной и глубокой оценке происходящих событий, к пониманию важности и судьбоносности диалога с соседями, к уважению интересов граждан друг друга, острой необходимости сохранения стабильности в регионе».

По его словам, в ответ Беларусь получила «не только ушаты грязи, но и наглые попытки продавить тараном свои интересы, неприкрытое вмешательство во внутренние дела, игнорирование базовых суверенных прав Беларуси, прямое спонсирование откровенно экстремистских призывов и действий».

Литва и Польша заявили, что не планируют отзывать послов и сокращать дипломатическое присутствие.

Комментируя эти заявления 3 октября, Глаз отметил, что предложение Литве и Польше сократить штат посольств обязательно к исполнению.

На данный момент пока нет информации, остаются ли послы Литвы и Польши в Беларуси или покинули страну.

 
Теги: Минск
 
 
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Послы Беларуси в Литве Валерий Барановский и в Польше Владимир Чушев вернулись в Минск для консультаций, сообщил БелаПАН пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.
 
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