ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Протест несогласных с итогами парламентских выборов в Кыргызстане – видео

05.10.2020 19:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сторонники партий, не преодолевших минимальный порог на парламентских выборах в Кыргызстане, вышли площадь Ала-Тоо в Бишкеке. На кадрах видно, как протестующие размахивают флагами страны и плакатами, требуя пересмотра выборов.

Youtube / Sputnik Беларусь
Выборы в Кыргызстане: отпечатки пальцев и урна, которая считает избирателей

Накануне, в воскресенье, в Кыргызстане прошли парламентские выборы депутатов седьмого созыва. На 120 мест в новом составе претендовали 16 партий, однако места получили только четыре из них: две проправительственные партии "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан", а также две центристские партии  "Партия Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан".

Согласно последним данным, число пострадавших в ходе столкновений протестующих с милицией в Бишкеке достигло 16 человек.

По предварительным данным ЦИК Кыргызстана, большинство голосов было отдано партии "Биримдик" – 24,45%. После чего 10 из 12 проигравших оппозиционных партий отказались признавать предварительные результаты голосования, а лидер либерально-демократической партии "Бир Бол" Алтынбек Сулайманов призвал назначить новые выборы без участия партий, находящихся у власти.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не согласные с итогами парламентских выборов вышли на митинг в центре Бишкека, протестующие несут флаги и плакаты. Смотрите на нашем видео, сколько людей требуют...
 
Новости дня
Новости разные
 
Экспортные Су-57 первым может получить Алжир
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.10.2020
Mir24.TV Belarus
05.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика