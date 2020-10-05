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Протест несогласных с итогами парламентских выборов в Кыргызстане – видео
05.10.2020 19:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сторонники партий, не преодолевших минимальный порог на парламентских выборах в Кыргызстане, вышли площадь Ала-Тоо в Бишкеке. На кадрах видно, как протестующие размахивают флагами страны и плакатами, требуя пересмотра выборов.
Накануне, в воскресенье, в Кыргызстане прошли
Согласно последним данным, число пострадавших в ходе столкновений протестующих с милицией в Бишкеке достигло 16 человек.
По предварительным данным ЦИК Кыргызстана, большинство голосов было отдано партии "Биримдик" – 24,45%. После чего 10 из 12 проигравших оппозиционных партий отказались признавать предварительные результаты голосования, а лидер либерально-демократической партии "Бир Бол" Алтынбек Сулайманов призвал назначить новые выборы без участия партий, находящихся у власти.
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Не согласные с итогами парламентских выборов вышли на митинг в центре Бишкека, протестующие несут флаги и плакаты. Смотрите на нашем видео, сколько людей требуют...
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