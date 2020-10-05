Протест несогласных с итогами парламентских выборов в Кыргызстане – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сторонники партий, не преодолевших минимальный порог на парламентских выборах в Кыргызстане, вышли площадь Ала-Тоо в Бишкеке. На кадрах видно, как протестующие размахивают флагами страны и плакатами, требуя пересмотра выборов.

Накануне, в воскресенье, в Кыргызстане прошли парламентские выборы депутатов седьмого созыва. На 120 мест в новом составе претендовали 16 партий, однако места получили только четыре из них: две проправительственные партии "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан", а также две центристские партии "Партия Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан".

Согласно последним данным, число пострадавших в ходе столкновений протестующих с милицией в Бишкеке достигло 16 человек.

По предварительным данным ЦИК Кыргызстана, большинство голосов было отдано партии "Биримдик" – 24,45%. После чего 10 из 12 проигравших оппозиционных партий отказались признавать предварительные результаты голосования, а лидер либерально-демократической партии "Бир Бол" Алтынбек Сулайманов призвал назначить новые выборы без участия партий, находящихся у власти.