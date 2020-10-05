Экспортные Су-57 первым может получить Алжир

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американское военно-аналитическое издание The Military Watch Magazine сообщило: для замены устаревшего парка "Мигов" Алжир разместил в России заказ на истребители Су-57 и другую авиатехнику. Кроме того, директор российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на днях провел переговоры с коллегами в Алжире, стороны обсуждали детали поставки 14 самолетов Су-57Э.

Ранее Алжир выразил намерение стать первым обладателем истребителей 5-го поколения на южном берегу Средиземного моря. Алжирский сайт военных новостей Menadefence в декабре прошлого года сообщил о подписании алжирской стороной контрактов на поставку нескольких партий новейших истребителей и бомбардировщиков российского производства. Принципиальное решение принято летом 2019 года, после визита алжирской делегации на российский авиасалон МАКС. Поставки планируется завершить к 2025 году, это позволит ВВС Алжира развернуть по одной эскадрилье – Су-57, Су-35, МиГ-29М2 (по 14 самолетов в каждой), а также два крыла Су-30МКА и 14 бомбардировщиков Су-34. На фоне планового усиления военно-воздушных сил региональных соседей (Марокко делает ставку на 25 истребителей F-16, Италия планирует получить "невидимки" F-35) понятно стремление Алжира иметь на вооружении самолеты 5-го поколения. Во взаимодействии с другими новейшими истребителями российского производства Су-57 надежно обеспечат превосходство в воздухе.

Сумма алжирско-российских контрактов в секторе боевой авиации составляет по разным данным от 2 до 6 миллиардов долларов США. Российская ФСВТС официально не подтверждает, но и не опровергает информацию о поставках Су-57 Алжиру. Но дыма без огня не бывает. Так, на полях VI Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2020" пресс-секретарь ФСВТС Мария Воробьева сообщила об официальных заявках нескольких стран на закупку российского истребителя Су-57.

Благодаря самолетам и авиационным средствам поражения российского производства военно-воздушные силы Алжира считаются самыми развитыми, сбалансированными и мощными в Африке. Основу ВВС составляют 45 тяжелых истребителей Су-30МКА (поколения 4+), способных успешно поражать широкий спектр воздушных и наземных целей ракетами большой дальности. Значительны боевые возможности истребителей Су-30, способных применять крылатые ракеты Х-31 (скорость более 3 Махов), четырех эскадрилий истребителей МиГ-29 и 36 фронтовых бомбардировщиков Су-24М.

Надежные гарантии

Алжирский выбор в пользу русского оружия (в небе, на земле, на море) неслучаен. И превосходящий зарубежные аналоги по всем параметрам российский истребитель Су-57 в рекламе не нуждается. В боевой обстановке чрезвычайно малая эффективная отражающая поверхность делает Су-57 невидимым для РЛС противника (композиционные материалы в конструкции составляют 70% поверхности и 25% веса).

Господство в небе обеспечивают двигатели с трехмерным вектором тяги, основная радиолокационная станция и "умная обшивка" Су-57 – уникальная оптико-электронная система обнаружения целей и система постановки электронных помех. Российский истребитель способен обнаруживать воздушные и наземные цели на дальности до 400 километров, сопровождать до 62 объектов, развивать сверхзвуковую скорость в бесфорсажном режиме, нести 14 типов вооружений (весь десятитонный арсенал располагается в двух внутренних отсеках).

Су-57 имеет рекордное соотношение боевой нагрузки и собственной массы, по этому показателю ему нет равных среди других самолетов пятого поколения. Боевой радиус – 5500 км, ракетное вооружение успешно проверено при выполнении задач в Сирии. В гипотетическом поединке Су-57 способен раньше обнаружить и уничтожить "невидимки" F-22 и F-35.

И все же в The Military Watch Magazine написали о возможностях новой российской ракеты К-77 класса "воздух – воздух", разработанной специально для истребителя Су-57 – "пионера революционных технологий". По данным издания, очень компактная и опасная ракета К-77 имеет дальность действия 193 км. Это больше, чем у топовой американской ракеты AIM-120D (180 км). А главное, новая ракета сочетает большую дальность с маневренностью и точностью. Технология наведения активной фазированной антенной решетки делает К-77 чрезвычайно эффективной даже против небольших и подвижных целей на экстремальных дистанциях. Сложная радиолокационная система в носовой части ракеты способна преодолеть проблему "поля обзора" и позволяет удерживать захват на 360 градусов вокруг себя. Ни один истребитель противника не сможет уклониться, уйти из "поля зрения" К-77. Таких ракет Су-57 способен нести не менее восьми – впечатляющее ударное дополнение ко всем прочим невероятным возможностям самолета. Грозное сочетание красоты и силы, гарантирующее мир и безопасность обладателю такого оружия.

Руководитель ФСВТС Дмитрий Шугаев недавно отметил, что в сфере военно-технического сотрудничества Россия действует как надежный партнер, строго в рамках закона и своих международных обязательств. Неслучайно российский портфель заказов в 2020 году оценивается в 55 миллиардов долларов (доля стран СНГ – 2 миллиарда), и сохраняет этот "вес" на протяжении целого ряда лет. Около 45% заказов – авиация, треть приходится на технику ПВО, и около 15% – на сухопутную технику. Вероятно, в ближайшие годы уникальный истребитель Су-57 значительно прибавит заказов в доминирующем секторе (ВВС).