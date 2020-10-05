ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Родионов ― Груздев: в Беларуси сейчас нужна "третья" сила

05.10.2020 19:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Судя по сумме последних событий, борьбу за умы молодежи выигрывают отнюдь не патриоты, а глобалисты, и протестные явления в Беларуси тому яркое подтверждение, в связи с этим ощущается ли некий кризис в рядах союзных патриотических движений и как союзной инициативе обрести новое дыхание? 

© Sputnik
Водометы, газ и задержания: МВД рассказало об акциях в воскресенье

Гости программы "Горизонт событий", лидер международного общественно-политического движения "Русско-славянское объединение и возрождение" Андрей Родионов и заместитель председателя Белорусского славянского комитета Владимир Груздев высказали свою точку зрения на текущую ситуацию.

"Массовые протесты и все то, что происходит в Беларуси, это результат отсутствия в политическом поле страны организованной пророссийской силы и ошибочной политики местных властей в отношении этих сил. Если бы в свое время сторонникам интеграции был дан зеленый свет, такой ситуации не было бы", ― полагает Родионов.

"Беларуси нужна "третья" сила, с новой, альтернативной повесткой", ― добавляет Груздев.

Андрей Родионов часто бывает на Балканах, где хорошо помнят натовские бомбежки и понимают, что такое разобщение и развал страны. Каковы сейчас умонастроения в том регионе и возможны ли некие параллели с происходящим в Беларуси?

"То, что сейчас происходит в Сербии, да и в других странах бывшей Югославии, меня радует. Запад теряет свои позиции на Балканах, по моим данным, политику Евросоюза поддерживает не более 10% сербов, в обществе царят антинатовские и антизападные настроения. Большинство настроено на объединение с Россией", ― отмечает Родионов.

Программу "Горизонт событий" с участием известных общественных деятелей Андрея Родионова и Владимира Груздева смотрите на Sputnik Беларусь.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какая "третья" сила может содействовать урегулированию протестных настроений в Беларуси, и какой может быть роль в этом союзно-патриотических партий и движений,...
 
Новости дня
Новости разные
 
БКК освоила поставку хлоркалия по Северному морскому пути
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.10.2020
Mir24.TV Belarus
05.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика