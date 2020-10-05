Источник материала: Sputnik Беларусь

Судя по сумме последних событий, борьбу за умы молодежи выигрывают отнюдь не патриоты, а глобалисты, и протестные явления в Беларуси тому яркое подтверждение, в связи с этим ощущается ли некий кризис в рядах союзных патриотических движений и как союзной инициативе обрести новое дыхание?

Гости программы "Горизонт событий", лидер международного общественно-политического движения "Русско-славянское объединение и возрождение" Андрей Родионов и заместитель председателя Белорусского славянского комитета Владимир Груздев высказали свою точку зрения на текущую ситуацию.

"Массовые протесты и все то, что происходит в Беларуси, это результат отсутствия в политическом поле страны организованной пророссийской силы и ошибочной политики местных властей в отношении этих сил. Если бы в свое время сторонникам интеграции был дан зеленый свет, такой ситуации не было бы", ― полагает Родионов.

"Беларуси нужна "третья" сила, с новой, альтернативной повесткой", ― добавляет Груздев.

Андрей Родионов часто бывает на Балканах, где хорошо помнят натовские бомбежки и понимают, что такое разобщение и развал страны. Каковы сейчас умонастроения в том регионе и возможны ли некие параллели с происходящим в Беларуси?

"То, что сейчас происходит в Сербии, да и в других странах бывшей Югославии, меня радует. Запад теряет свои позиции на Балканах, по моим данным, политику Евросоюза поддерживает не более 10% сербов, в обществе царят антинатовские и антизападные настроения. Большинство настроено на объединение с Россией", ― отмечает Родионов.

Программу "Горизонт событий" с участием известных общественных деятелей Андрея Родионова и Владимира Груздева смотрите на Sputnik Беларусь.

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