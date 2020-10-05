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У Audi A3 появилась версия с расходом 1,5 л на 100 км

05.10.2020 19:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Audi продолжает пополнять гамму доступных модификаций нового хэтчбека A3. Вслед за битопливной версией G-Tron, наряду с бензином потребляющей метан, немцы представили гибридную модификацию A3 Sportback 40 TFSI e.


За движение A3 Sportback 40 TFSI e отвечает 1,4-литровый бензиновый турбодвигатель, развивающий 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента, а дополняет его электромотор, встроенный в 6-ступенчатый «робот». Суммарная отдача гибридной установки — 204 л.с. и 350 Нм, разгон до первой «сотни» у хэтчбека занимает 7,6 секунды, максимальная скорость достигает 227 км/ч.


В электрическом режиме «пятидверка» способна разогнаться до 140 км/ч. Заявленный расход топлива у A3 Sportback 40 TFSI в комбинированном цикле — 1,4−1,5 л на 100 км, но это показатели по устаревшей методике NEDC. Одного заряда батареи емкостью 13 кВтч, расположенной под задними сиденьями, по паспорту хватает на 78 км пробега по циклу NEDC и 67 км по методике WLTP. Объем багажника у A3 Sportback 40 TFSI e сократился на 100 л — до 280 л (при сложенных задних сиденьях 1100 л).


В базе у гибридного A3 есть светодиодная оптика, мультимедиа-система с 10,1-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, двухзонный климат-контроль, кожаный руль и 16-дюймовые легкосплавные колесные диски.


У европейских дилеров A3 Sportback 40 TFSI e появится этой осенью, цены в Германии начинаются от 37 479 евро.

 
 
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Audi продолжает пополнять гамму доступных модификаций нового хэтчбека A3. Вслед за битопливной версией G-Tron, наряду с бензином потребляющей метан, немцы представили...
 
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